Lietuvos rankinio lygoje pergalių sąskaitą atidarė dar viena komanda

„Granitas-Karys“ svečiuose užtikrintai 32:26 (17:11) įveikė be pergalių liekantį HC „Vilnių“.
Nugalėtojams tunisietis Mehdi Berry pelnė 8 įvarčius, Simas Butkus ir Ernestas Guogis – 5, Gerardas Vainauskas – 4, Karolis Rameikis – 3.
„Vilniaus“ komandai Martynas Lapinskas pelnė 7 įvarčius, Matas Daškevičius, Rokas Leščinskas ir Erikas Putna – po 4, Arminas Milaknis ir Lukas Morkūnas – po 3.
„Visai neblogai išpildėme trenerio nurodymus bei komandinius susitarimus ir pasiekėme svarbią pergalę. Buvome gerai pasiruošę šioms rungtynėms, nes visą savaitę intensyviai ruošėmės, žiūrėjome varžovų rungtynes ir jas analizavome“, – komentavo „Granito-Kario“ rankininkas E. Guogis.
„Prastai vertinu rungtynes. Pritrūko sėkmės metimuose ir būtent tokie metimai lėmė prastą rezultatą. Turėjome daryti mažiau klaidų, pametėme per daug kamuolių puolime. Po mūsų klaidų varžovai pabėgdavo į greitą puolimą ir pelnė lengvus įvarčius“, – sakė „Vilniaus“ žaidėjas E. Putna.
Anksčiau vykusiose turo rungtynėse Vilniaus „Šviesos“ rankininkai namuose be didesnio vargo 35:20 (19:9) pranoko lygos autsaiderę Varėnos „Ūlą“.
Nugalėtojams ukrainietis Mykyta Litvinenko pelnė 7 įvarčius, kanadietis Theodoras Kuypersas ir Adas Maželis įmetė po 5, Šarūnas Ugianskis – 4, Vitas Venckūnas ir Rapolas Valadka – po 3. „Šviesos“ vartininkas Giedrius Morkūnas atrėmė net 21 metimą iš 40-ies (53 proc.).
„Ūlos“ komandai Arnas Narijauskas pelnė 7 įvarčius, Lukas Sužiedėlis ir Ignas Savičius įmetė po 4 įvarčius.
Čempionate užtikrintai pirmauja visas tris pergales iškovojęs Klaipėdos „Dragūnas“. Antrą vietą užima abu kartus laimėjusi „Šviesa“. Toliau rikiuojasi po pergalę turinčios Pasvalio „Pieno žvaigždės“, „Granitas-Karys“ ir Alytaus „Varsa-Stronglasas“. Be pergalių lieka „Vilnius“ ir „Ūla“.
Artimiausios LRL rungtynės vyks spalio 3 d. Čempionato lyderis „Dragūnas“ sieks ketvirtos pergalės iš eilės svečiuose su „Ūla“, „Šviesa“ išvykoje susitiks su laipteliu žemiau esančia „Pieno žvaigždžių“ komanda, o Kaune rungtyniaus turnyrinės lentelės kaimynai – ketvirtą vietą užimantis „Granitas-Karys“ priims penktoje pozicijoje esančią „Varsa-Stronglasas“ ekipą.
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