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Druskininkuose finišavo Lietuvos „Street Race“ čempionato sezonas – krito ir trasos rekordas

2026-09-27 12:49 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-27 12:49
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Šeštadienį Druskininkuose surengtas šeštasis ir paskutinis 2026 metų Lietuvos automobilių „Street Race“ čempionato etapas „Mototoja Race Druskininkai“. Gardino gatvėje vykusios varžybos užbaigė visą šių metų sezoną, o kartu tapo ir simboliniu atsisveikinimu jas organizavusiai VšĮ „Jaunasis lenktynininkas“ komandai – tai buvo paskutinės jos rengiamos automobilių sporto varžybos.

Paskutinis 2026 metų Lietuvos automobilių „Street Race“ čempionato etapas | Organizatorių nuotr.
GALERIJA (112)

Šeštadienį Druskininkuose surengtas šeštasis ir paskutinis 2026 metų Lietuvos automobilių „Street Race“ čempionato etapas „Mototoja Race Druskininkai“. Gardino gatvėje vykusios varžybos užbaigė visą šių metų sezoną, o kartu tapo ir simboliniu atsisveikinimu jas organizavusiai VšĮ „Jaunasis lenktynininkas“ komandai – tai buvo paskutinės jos rengiamos automobilių sporto varžybos.

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Finalinis etapas sutraukė gausų dalyvių būrį – organizatoriai išdalijo daugiau nei šimtą starto numerių, o per visą varžybų dieną žiūrovai išvydo kelis šimtus sportininkų startų.

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(112 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Paskutinis 2026 metų Lietuvos automobilių „Street Race“ čempionato etapas

Varžybų rytą dalyvius pasitiko nelengvos sąlygos. Trasos danga buvo šlapia, ant jos netrūko prikritusių lapų ir spyglių, todėl pirmieji važiavimai buvo gana slidūs. Vėliau trasa pamažu džiuvo, sukibimo daugėjo, o kartu gerėjo ir sportininkų rezultatai.

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Tiesa, finišą pasiekė ne visi. Kai kurių dalyvių pasirodymus anksčiau laiko nutraukė technikos gedimai. Tarp tokių buvo Saulius ir Paulius Bučiai – jų „Peugeot“ sugedo dar varžybų pradžioje, todėl sportininkams teko pasitraukti iš tolesnės kovos.

Šių metų Druskininkų etapas įsimins ir nauju trasos rekordu. Jį pasiekė Laurynas Gončauskas, vieną važiavimą įveikęs per 1 min. 05,112 sek.

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Įdomu tai, kad būtent L.Gončauskas trasos rekordą pagerino ir pernai. Tuomet jis užfiksavo 1 min. 05,584 sek. laiką ir pagerino šešerius metus gyvavusį Justino Kvaraciejaus rekordą. Šiemet L.Gončauskas savo paties pasiekimą pagerino dar 0,472 sek.

Naujas rekordas L.Gončauskui atnešė ir absoliučiai greičiausio Druskininkų varžybų dalyvio vardą bei pagrindinę renginio taurę.

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SGC-1 klasėje pergalę iškovojo „Honda Civic“ vairavęs Tomas Balevičius. Jo keturių važiavimų rezultatas – 5 min. 23,231 sek. Antras finišavo Ugnius Mynotas, nuo nugalėtojo atsilikęs 1,991 sek., o trečiąją vietą užėmė Gytis Strungys.

SGC-2 klasėje greičiausias buvo Karolis Raišys su „Mazda MX-5“. Jo rezultatas – 5 min. 09,045 sek. Aidas Valuckas nugalėtojui nusileido 2,476 sek. ir liko antras, o trečias finišavo Algirdas Gricius.

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SGC-3 įskaitoje ryškią pergalę iškovojo Darius Kliaudaitis. „Toyota Yaris“ vairavęs sportininkas keturis važiavimus įveikė per 4 min. 50,098 sek. ir artimiausią varžovą aplenkė daugiau nei dešimčia sekundžių. Antrąją vietą užėmė Gytis Tepcovas, trečiąją – Augustas Kuzmarskas.

SGC-4 klasėje triumfavo Laurynas Gončauskas su „VW Golf“. Jo keturių važiavimų rezultatas – 4 min. 31,395 sek. Mindaugas Rickevičius su „VW Golf R“ užėmė antrąją vietą, o trečias finišavo „Audi S3“ vairavęs Pavel Viduto.

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OC 2WD klasėje dėl pergalės vyko itin atkakli kova. Augustas Kuzmarskas su BMW 130i keturis važiavimus įveikė per 4 min. 37,109 sek. Vos 0,317 sek. jam pralaimėjo Gytis Tepcovas su BMW 318ti. Trečiąją vietą užėmė Tomas Kuzmarskas.

OC 4WD įskaitoje geriausią keturių važiavimų rezultatą taip pat užfiksavo L.Gončauskas – 4 min. 22,801 sek. Antrąją vietą užėmė Pavel Viduto, trečiąją – Mindaugas Rickevičius.

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Komandinėje įskaitoje Druskininkuose triumfavo „Trys su puse vožtuvo“, surinkusi 54 taškus. „OVOKO Flameris Racing“ pelnė 45 taškus, o „VIKO Racing“ – 44.

Druskininkų etapas užbaigė šešių etapų 2026 metų Lietuvos automobilių „Street Race“ čempionatą. Prieš finalą kai kuriose klasėse sportininkus skyrė vos keli taškai, o papildomos intrigos suteikė tai, kad paskutiniajame etape individualiai įskaitai buvo taikomas 1,2 koeficientas, o galutinėje sezono įskaitoje iš kiekvieno sportininko rezultatų atmetamas vienas prasčiausias etapas.

Druskininkų varžybomis baigėsi ne tik šių metų čempionatas, bet ir vienas organizacinis etapas Lietuvos automobilių sporte – VšĮ „Jaunasis lenktynininkas“ dar prieš finalą buvo paskelbusi, kad tai bus paskutinis jos organizuojamas automobilių sporto renginys.

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