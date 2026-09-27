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Australijos kovos menų meistrai Lietuvoje įveikė juodo diržo išbandymą – dabar jų laukia pasaulio čempionatas

2026-09-27 12:51 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-27 12:51
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Į Lietuvą dėl artėjančio IGF Submission Grappling pasaulio čempionato atvykę patyrę Australijos kovos menų atstovai Geordie Lavers-McBain ir Jessica Lavers-McBain viešnagę pradėjo rimtu išbandymu. Vilniuje abu sportininkai stojo prieš Tarptautinės graplingo federacijos (IGF) Dan kvalifikacinę komisiją ir sėkmingai išlaikė 1-ojo dano juodo diržo egzaminą.

Australijos kovos menų meistrai Lietuvoje įveikė juodo diržo išbandymą | Organizatorių nuotr.

Į Lietuvą dėl artėjančio IGF Submission Grappling pasaulio čempionato atvykę patyrę Australijos kovos menų atstovai Geordie Lavers-McBain ir Jessica Lavers-McBain viešnagę pradėjo rimtu išbandymu. Vilniuje abu sportininkai stojo prieš Tarptautinės graplingo federacijos (IGF) Dan kvalifikacinę komisiją ir sėkmingai išlaikė 1-ojo dano juodo diržo egzaminą.

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Pagrindinis australų kelionės į Lietuvą tikslas – spalio 17 dieną Šiauliuose vyksiantis IGF Submission Grappling pasaulio čempionatas. Į Šiaulių sporto gimnazijos sporto salę susirinks įvairių šalių graplingo sportininkai, sieksiantys pasaulio čempionato apdovanojimų.

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Šių metų čempionatas bus jubiliejinis – penktasis. IGF Submission Grappling pasaulio čempionatai rengiami kas dvejus metus, todėl šiemet dalyviams parengta ir speciali jubiliejinė atributika. Kiekvienas sportininkas gaus specialiai čempionatui sukurtus marškinėlius, o pasaulio čempionais tapę atletai bus apdovanoti ne tik medaliais, bet ir išskirtiniais čempionų diržais.

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Viešnagę Lietuvoje pradėjo rimtu išbandymu

Geordie ir Jessica Lavers-McBain į Lietuvą atvyko anksčiau, o laiką iki svarbiausių varžybų nusprendė skirti ne vien treniruotėms. Didelę patirtį įvairiose imtynių ir kovos menų sistemose sukaupę australai panoro iš arčiau susipažinti su IGF graplingo sistema, jos techniniais principais, taisyklėmis ir kvalifikaciniais reikalavimais.

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Vilniuje ši pažintis virto rimtu praktiniu išbandymu – abu sportininkai laikė IGF 1-ojo dano juodo diržo egzaminą.

Atestacija nebuvo vien formalumas. Jos metu buvo vertinamos fundamentalios graplingo technikos, individualios ir porinės užduotys, veiksmai stovėsenoje, metimai ir parvertimai, sąnarių laužimai, smaugimo technikos, veiksmų kombinacijos, kovos užbaigimai bei fizinis pasirengimas.

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„Tai egzaminas, kurio nė vienas iš mūsų nepamirš. Jis buvo reiklus tiek techniškai, tiek fiziškai“, – po atestacijos sakė Geordie Lavers-McBain.

Abu australai egzaminą išlaikė sėkmingai ir tapo oficialiais IGF 1-ojo dano juodų diržų savininkais.

Sportininkams ypatinga buvo ir pati ceremonija. Juodus diržus Dan kvalifikacinės komisijos akivaizdoje jiems užrišo Tarptautinės graplingo federacijos (IGF) steigėjas ir vadovas, 6-ojo dano IGF graplingo meistras Kęstutis Smirnovas.

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Ceremonijoje taip pat dalyvavo Dan–Kyu komisijos pirmininkas, 4-ojo dano meistras Arnoldas Lukošiūnas ir IGF sporto direktorius, 2-ojo dano meistras Adrijus Kupstas.

Į Lietuvą – su dešimtmečiais kaupta patirtimi

Geordie ir Jessica Lavers-McBain kovos menuose – toli gražu ne naujokai.

Geordie graplingo sporto šakų treneriu dirba nuo 1993 metų. Per daugiau nei tris dešimtmečius jis kaupė patirtį ir kvalifikacijas Brazilijos džiudžitsu, dziudo, „Shoot Wrestling“, „Luta Livre“, „Shuai Jiao“, „Combat Jujutsu“ bei kitose kovos menų sistemose.

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Australas taip pat yra dirbęs savo šalies imtynių organizacijoje, o nuo 2021 metų yra Kvinslando valstijos imtynių treneris. Jo pateiktoje sportinėje biografijoje nurodoma, kad per ilgametę karjerą jis prisidėjo prie daugiau kaip 200 graplingo, BJJ, laisvųjų imtynių ir kitų kovos sporto varžybų organizavimo.

Ne mažiau įspūdinga ir Jessicos Lavers-McBain sportinė patirtis. Australė turi UWW tarptautinę 2-ojo lygio imtynių trenerės kvalifikaciją, yra sukaupusi patirties keliose kovos menų sistemose, o nuo 2021 metų priklauso „United World Wrestling“ sportininkų komisijai.

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Jos sportinių pasiekimų sąraše – ne vienas aukšto lygio tarptautinis titulas. Jessica tapo „Combat Wrestling“ pasaulio čempione 2017 ir 2024 metais, o 2024-aisiais iškovojo ir veteranų pasaulio čempionės titulą.

Ji taip pat sėkmingai pasirodė SJJIF No-Gi BJJ pasaulio čempionatuose: 2024 metais laimėjo juodų diržų svorio kategoriją, o 2025-aisiais tapo čempione tiek savo svorio, tiek absoliučioje kategorijoje.

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„Ji yra ne tik čempionė – ji yra tikra kovos menų meistrė“

Geordie neslepia, kad galimybė treniruotis, laikyti egzaminus ir dalyvauti varžybose kartu su žmona jam turi ypatingą reikšmę.

„Aš tai sakau dažnai, tačiau be galo didžiuojuosi savo žmona Jessica. Ji yra ne tik čempionė sportininkė – ji yra tikra kovos menų meistrė. Esu labai dėkingas, kad ji kartu su manimi treniruojasi, laiko egzaminus ir varžosi įvairiose kovos menų sistemose“, – sakė Geordie Lavers-McBain.

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Jessica trenere dirba nuo 2004 metų ir taip pat yra prisidėjusi prie daugiau kaip 200 graplingo varžybų organizavimo. Jos patirtis apima sportininkės, trenerės, organizatorės ir teisėjos veiklą.

Dabar visas dėmesys – pasaulio čempionatui Šiauliuose

Po Vilniuje išlaikyto juodo diržo egzamino Geordie ir Jessica Lavers-McBain visą dėmesį skirs pagrindiniam kelionės į Lietuvą tikslui – spalio 17 dieną Šiauliuose vyksiančiam IGF Submission Grappling pasaulio čempionatui.

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Vilniuje vykusi atestacija leido australams praktiškai susipažinti su IGF sistema, jos techniniais reikalavimais ir taisyklėmis. Pasaulio čempionate jie dalyvaus jau kaip oficialūs IGF 1-ojo dano juodų diržų sportininkai.

Patyrusių Australijos kovos menų atstovų dalyvavimas prisideda ir prie tarptautinio Šiauliuose vyksiančių varžybų masto. Dėl pasaulio čempionato apdovanojimų kovos skirtingų šalių sportininkai, tarp kurių – tarptautinės patirties ir aukšto lygio titulų turintys atletai.

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Svarbią vietą rengiant jubiliejinį pasaulio čempionatą užima bendradarbiavimas su Šiaulių miesto sporto bendruomene. Čempionato organizatoriai džiaugiasi Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių sporto gimnazijos palaikymu bei sudarytomis sąlygomis surengti tokio masto tarptautines varžybas.

Bendradarbiavimas suteikia galimybę Šiauliuose suburti įvairių šalių sportininkus, populiarinti graplingą ir stiprinti miesto, kaip tarptautinių sporto renginių šeimininko, žinomumą.

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Artimiausias Geordie ir Jessicos Lavers-McBain išbandymas – spalio 17 dieną Šiaulių sporto gimnazijos sporto salėje (Vilniaus g. 297) vyksiantis IGF Submission Grappling pasaulio čempionatas.

Australų kelionė Lietuvoje jau prasidėjo įsimintinai – juodo diržo egzaminu Vilniuje. Dabar jų laukia svarbiausias šios kelionės etapas – kova dėl pasaulio čempionato apdovanojimų Šiauliuose.

Daugiau informacijos – Lietuvos graplingo federacijos svetainėje grappling.lt.

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