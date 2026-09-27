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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Nuo sprinto su stipriausiais iki dviejų bičių įgėlimų: „Energus“ sezoną baigia Belgijoje

2026-09-27 12:53 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-27 12:53
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Belgijoje dviračių lenktynės vyksta kone kasdien, o rugsėjį šiame ritme gyvena ir Lietuvos profesionali „Energus“ komanda. Jos sportininkai varžosi su aukščiausio lygio ekipomis, rugsėjo 20 d. „Gooikse Pijl“ lenktynėse keturiese pateko į pirmąjį penkiasdešimtuką ir mokosi tvarkytis su tuo, ko joks lenktynių planas nenumato. Paskutinis sezono startas taip pat planuojamas Belgijoje, spalio pradžioje.

D. Savanevičiaus nuotr. | Organizatorių nuotr.

Belgijoje dviračių lenktynės vyksta kone kasdien, o rugsėjį šiame ritme gyvena ir Lietuvos profesionali „Energus“ komanda. Jos sportininkai varžosi su aukščiausio lygio ekipomis, rugsėjo 20 d. „Gooikse Pijl“ lenktynėse keturiese pateko į pirmąjį penkiasdešimtuką ir mokosi tvarkytis su tuo, ko joks lenktynių planas nenumato. Paskutinis sezono startas taip pat planuojamas Belgijoje, spalio pradžioje.

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Rugsėjo 18 d. septyni „Energus“ dviratininkai stojo prie „Kampioenschap van Vlaanderen“ starto linijos. Tarp varžovų buvo 12 aukščiausio diviziono „UCI WorldTeam“ komandų. Po dviejų dienų komandos laukė „Gooikse Pijl“ – dar vienos lenktynės, kuriose finiše dėl vietos tenka kovoti petys į petį su pasaulio dviračių sporto elitu.

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Įtemptame grupės sprinte „Energus“ lyderis Raitas Armas užėmė 20-ąją vietą. Iš septynių komandos dviratininkų net keturi finišavo pirmajame penkiasdešimtuke. Komandai, kuri dar tik skinasi kelią tarp stipriausiųjų, toks rezultatas yra ženklas, kad ji gali išsilaikyti greičiausių lenktynininkų ritme.

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Tačiau Belgija greitai priminė, kad lenktynės vyksta ne vien pagal iš anksto sudėliotą taktiką. Rugsėjo 23 d. „Omloop van het Houtland – Lichtervelde“ varžybose komandos mechanikui teko keisti dviratį ir ratą, Marceli Pera bei Kārlis Klismets pateko į kritimus, o Rokui Adomaičiui į lūpą įgėlė dvi bitės. Visa tai – per vienas beveik 190 kilometrų lenktynes.

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Augimas pranoko ir pačių lūkesčius

Pasak „Energus“ dviračių komandos vadovo Ignato Konovalovo, Belgijoje komanda ne tik užbaigia sezoną, bet ir pamato, kiek per jį paaugo.

„Sezono pradžioje turėjome ambicingų tikslų, tačiau, atvirai pasakius, net patys nesitikėjome, kad taip greitai augsime. Šiemet įrodėme, kad galime ne tik stoti prie starto linijos su stipriausiomis pasaulio komandomis, bet ir kovoti dėl aukštų vietų. Belgijoje tai ypač aiškiai matyti: čia kiekvieną poziciją reikia išsikovoti“, – sako I. Konovalovas.

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Greitesnis nei tikėtasi augimas reiškia ir didesnius poreikius. Tankus varžybų kalendorius, kelionės bei sportininkų pasirengimas reikalauja vis daugiau komandos ir jos partnerių išteklių.

„Mūsų augimo tempas nustebino ir rėmėjus. Esame labai dėkingi už jų pagalbą, tačiau kartais atrodo, kad komanda įsibėgėjo greičiau, nei spėjome jai paruošti kelią. Dabar kartu ieškome būdų, kaip išlaikyti šį tempą ir užtikrinti sportininkams sąlygas toliau augti“, – teigia komandos vadovas.

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Apie kitą sezoną „Energus“ galvoja dar nebaigusi šio. Pasak I. Konovalovo, norinčių prisijungti jaunų dviratininkų netrūksta, tačiau komandos sudėtis planuojama iš anksto – daugelis sutarčių kitam sezonui jau pasirašytos.

„Norime, kad „Energus“ jauniems sportininkams būtų tramplinas į stipriausias pasaulio komandas. Matome, kad jie patys mumyse įžvelgia tokią galimybę, ir tai labai džiugina. Vis dėlto pirmiausia turime stipriai užbaigti šį sezoną Belgijoje. Tik tada galėsime ramiai atsigręžti atgal ir įvertinti, kokį kelią nuvažiavome“, – sako I. Konovalovas.

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