Gimnastas Nedas Grikinis pasaulio Iššūkio taurės etape – 16-as

Lietuvis pratime ant žiedų užėmė 16-ą vietą, laisvųjų pratimų rungtyje liko 23-ias, o skersinio rungtyje – 24-as. Į finalus kiekvienoje rungtyje pateko po 8 geriausius sportininkus. Arčiausiai finalo lietuvis buvo pratimuose ant žiedų, kur jam trūko šiek tiek mažiau nei 1 balo.
N. Grikinis taip buvo užsiregistravęs į pratimų ant lygiagrečių rungtį. Visgi, joje lietuvis nepasirodė.
N. Grikinį treniruoja Tadas Butautas ir Tomas Serovas.
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