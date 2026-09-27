Dirksčio pažadai virto realybe: „UTMA 19“ kovoje – bandymas nukąsti ausį

Antrajame raunde praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino rankos trauma ir jis iš karto paliko ringą bei areną, o pergalę techniniu nokautu šventė Sergejus Maslobojevas.
Po kovos taip pat ėmė plisti vaizdo įrašas iš pirmojo raundo. Pasirodo, D. Dirkstys iš tiesų bandė nukąsti S. Maslobojevo ausį, kaip ir buvo žadėjęs prieš kovą.
„iš kurios rankos nori? Kairės, dešinės? Iš kojos? Leidžiu pasirinkti“, – svėrimuose sakė D. Dirkstys.
„Iš tavo protezų“, – atkirto S. Maslobojevas.
„Gerai, nukąsiu ausį“, – rėžė D. Dirkstys.
Iš karto po bandymo nukąsti ausį D. Dirkstys bandė tesėti ir kitą duotą pažadą – išmesti S. Maslobojevą iš ringo. D. Dirkstys tarsi MMA kovotojas šoko varžovui į kojas ir bandė jį išmesti pro ringo virves.
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