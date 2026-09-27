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Danylą nokautavęs Balsys: „Psichologiškai tai kol kas buvo didžiausias iššūkis man“

2026-09-27 10:35 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-27 10:35
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Šeštadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusiame „UTMA 19“ turnyre įspūdingą nokautą pademonstravo Evaldas Balsys (5-1 UTMA), kuris svorio kategorijoje iki 67 kg trečiajame raunde kaire ranka nokautavo Deividą Danylą (4-4 UTMA) ir gavo 10 tūkst. eurų premiją.

Deividas Danyla – Evaldas Balsys | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.
GALERIJA (6)

Šeštadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusiame „UTMA 19“ turnyre įspūdingą nokautą pademonstravo Evaldas Balsys (5-1 UTMA), kuris svorio kategorijoje iki 67 kg trečiajame raunde kaire ranka nokautavo Deividą Danylą (4-4 UTMA) ir gavo 10 tūkst. eurų premiją.

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Po kovos E. Balsys teigė, jog tai iki šiol buvo didžiausias psichologinis iššūkis, kadangi jis yra didžiulis Lietuvos kovinio sporto legendos D. Danylos fanas.

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FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Deividas Danyla – Evaldas Balsys (09.26)

– Šįkart pavyko anksčiau laiko susitvarkyti su veteranu. Ar toks ir buvo planas, ar viskas tiesiog pasisekė tau palankiai?

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– Planas buvo laimėti, bet paklausiau trenerio. Gavosi, kaip gavosi. Treneris matė, kad Deividas jau užtaisė dešinę, sakė neskubėti ištraukti. Ištraukiau, užkabinau šoninį ir viskas taip išėjo.

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– Dabar reikės „batus“ padalinti. Vilniuje jau sakei, kad kažkam bus „batai“, ir tas, kam to linkėjai, atėjo į ringą – Vitas karosas. Čia tikriausiai ilgai laukta dvikova?

– Taip, Vitas kaip ir vengia. Jau ne vieną kartą siūlėme jam kovoti. Vėliau turėjome susitikti WAKO pasaulio čempionate, ten jis irgi atidavė savo pergalinę ukrainiečiui. Nežinau, manau, lakstė, bet neprilakstys. Laikas atėjo.

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– Iškart po šiandienos kovos minėjai, kad Deividas Danyla, be tavo trenerio Igno Baryso, buvo tavo mėgstamiausias kovotojas. Į jį žiūrėjai, kai augai. Ar psichologiškai buvo iššūkis prieš kovą atsiriboti nuo sentimentų Deividui ir eiti laimėti?

– Taip, manau, čia buvo didžiausias iššūkis, nes tikrai esu pražiūrėjęs visas Deivido kovas. Man labai patiko, kaip jis kovojo Tailande, „One Championship“. Tai jau didelis pasiekimas. Tikrai daug pasiekęs kovotojas. Manau, psichologiškai tai kol kas buvo didžiausias iššūkis man.

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– Tavo sąskaitoje jau kelios pergalės iš eilės. Atrodo, kiekvienoje kovoje užtikrintai rodai savo pranašumą. Kas leidžia išlaikyti tokį tempą ir koncentraciją kelintą kartą iš eilės?

– Atsidavimas sportui. Kaip ir kiekvienam, kuris atsiduoda, važinėja į stovyklas, po kovų praėjus kelioms dienoms, grįžta į salę – matosi rezultatai. Tikiu treneriu, tikiu tuo, ką jis man sako, tikiu paruoštais planais ir, kaip matote, viskas veikia. Svarbu tikėti savimi, savo komanda ir nesustoti dirbti.

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