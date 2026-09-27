Danių nokautavęs ir UTMA čempionu tapęs Hayatas: „Jis neblokavo nė vieno spyrio į koją“

M. Danius nuo pat pirmųjų sekundžių puolė į labai aktyvias atakas ir spaudė varžovą, tuo tarpu K. Hayatas atakavo kojas. Praėjus 1 min. 40 sek. K. Hayatas kojos spyriu pataikė į M. Daniaus galvą ir kova buvo baigta.
K. Hayatas per savo karjerą UTMA organizacijoje dar yra įveikęs Deividą Danylą ir Vitą Karosą.
Po turnyro vykusioje spaudos konferencijoje K. Hayatas teigė, kad pergalę leido pasiekti išklausyti trenerio nurodymai ir patarimai.
– Pradžioje atlaikėte M. Daniaus šturmą ir daugybę smūgių, bet nuolat atakavote jo galinę koją, o tada pakeitėte atakų lygį ir jį nokautavote. Ar toks ir buvo jūsų planas?
– Žinojau, kad jis taip kovos. Vakar per akistatą jis man pasakė: „Kairysis kablys, dešinysis kablys, supratai?“ Atsakiau: „Gerai, jokių problemų. Man tai bus lengva“. Taip ir padariau. Pabandžiau atlikti žemą spyrį. Galvojau, kad jis jį blokuos, bet jis neblokavo nė vieno spyrio į koją. Mano treneris pasakė: „Gerai, toliau atakuok jo koją“. O kai treneris sukomandavo atlikti aukštą spyrį, aš pakeičiau ataką ir jis prarado sąmonę. Tai ir viskas.
– Kaip jaučiatės tapęs ne tik UTMA čempionu, bet ir pirmuoju istorijoje šios svorio kategorijos nugalėtoju?
– Man tai yra tiesiog nuostabu. Esu čia, Lietuvoje, toli nuo savo gimtosios šalies. Aš čia pirmą kartą ir jau įveikiau tris stiprius Lietuvos kovotojus. Visus juos labai gerbiu, bet atliekant šį darbą, kai suskamba ringo gongas, neturiu jokių draugų – viskas tik dėl čempiono diržo.
– Ar planuojate ginti šį diržą kiek įmanoma ilgiau?
– Taip, tikrai galiu tai padaryti. Dėl to nekils jokių problemų.
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