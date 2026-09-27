Po penktosios pergalės UTMA ringe Banskis išliko kuklus: „Nebandau sužvaigždėti, stengiuosi būti paprastas – toks pat, koks ir esu“

Pusfinalyje T. Banskis susikaus su taip pat įspūdingai pirmajame raunde Ričardą Kulį įveikusiu turku Isa Gočmenu (2–1 UTMA).
Po kovos spaudos konferencijoje kalbėjęs T. Banskis tikino, kad dar nespėjo parodyti viso savo vasarą nuveikto darbo.
– Penkta pergalė iš eilės UTMA organizacijoje ir ketvirtas nokautas. Toks ir buvo planas – taip greitai viską sutvarkyti?
– Turėjome tvarkingą, gerą trenerio paruoštą planą ir jį išpildėme. Mušėme į priekinę koją, tikrinome kepenis ir baigėsi, kaip baigėsi.
– Ar gerai jautiesi po pasirodymo? Ar galėjai parodyti dar daugiau, ar jautiesi taip, kaip ir turėjo viskas būti?
– Manau, kiekvienas kovotojas gali vis daugiau, negu parodo savo kovoje. Mes tai parodysime ateities kovose.
– Vasara susidomėjimo prasme buvo ganėtinai karšta. Po tavo nokauto, kuris turbūt nuvilnijo per visą pasaulį, dėmesys tik didėja. Papasakok, kaip vasarą sekėsi sportuoti ir kaip tvarkaisi su šiuo dėmesiu?
– Iš tikrųjų nebandau sužvaigždėti, stengiuosi būti paprastas – toks pat, koks ir esu. Tai yra mano tikslas ir tokiu noriu likti. Darbai vasarą buvo labai stiprūs: sportavau tris kartus per dieną, treneris parengė labai rimtą programą. Turėjau labai gerus rėmėjus ir tiesiog galėjau tobulėti bei sportuoti. Buvome išvykę į Olandiją, padarėme labai stiprią treniruočių stovyklą, ir tai pasirodė kovoje.
– Ateinančioje kovoje tavęs laukia I. Gočmeno iššūkis. Galima drąsiai sakyti, kad tai didžiausias iššūkis tavo karjeroje. Ar taip į jį ir žiūri? Ką gali pakomentuoti apie laukiančią akistatą?
– Stipriausias ar nestipriausias – kiekvienam kovotojui ruošiamės taip pat, taip pat ir I. Gočmenui. Judame toliau, parodysime savo geriausią versiją ir bus kaip bus.
– Jeigu nueitum iki finalo ir laimėtum kovą prieš I. Gočmeną, o Deividui Jemeljanovui pasisektų pusfinalyje, įvyktų jūsų akistata. Ar nėra suglumimo, kad galėtum kovoti prieš savo komandos narį?
– Visų pirma reikia nueiti iki to finalo. Kai bus problema, ją ir spręsime.
– Pasiruošimui turėjai visą vasarą. Ar parodei viską, ką spėjote nuveikti Palangoje?
– Faktas, kad ne. Padarėme labai daug sunkaus darbo, atradome daug naujų mano savybių ir naujų įgūdžių. Turėjau labai gerus sparingo partnerius – Deividą, Modestą, buvo atvažiavę vyrukų iš Latvijos. Turime labai rimtą komandą ir tobulėjame toliau.
– Pirmadienį pirmą pamoką praleisi ar ateisi punktualiai?
– Ne, reikia eiti, laukia lietuvių kalbos kontrolinis.
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