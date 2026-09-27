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Po penktosios pergalės UTMA ringe Banskis išliko kuklus: „Nebandau sužvaigždėti, stengiuosi būti paprastas – toks pat, koks ir esu“

2026-09-27 09:58 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-27 09:58
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Daugiau nei 15 tūkst. sirgalių akivaizdoje Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusiame „UTMA 19“ turnyre dar vieną įspūdiną pergalę šventė 18-metis Tomas Banskis (5–0 UTMA), kuris svorio kategorijos iki 81 kg aštuntuko ketvirtfinalyje smūgiais į kepenis ir trimis nokdaunais pirmajame raunde nugalėjo Mantvydą Perednį (5-4 UTMA).

Tomas Banskis – Mantvydas Perednis | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.
GALERIJA (11)

Daugiau nei 15 tūkst. sirgalių akivaizdoje Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusiame „UTMA 19“ turnyre dar vieną įspūdiną pergalę šventė 18-metis Tomas Banskis (5–0 UTMA), kuris svorio kategorijos iki 81 kg aštuntuko ketvirtfinalyje smūgiais į kepenis ir trimis nokdaunais pirmajame raunde nugalėjo Mantvydą Perednį (5-4 UTMA).

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Pusfinalyje T. Banskis susikaus su taip pat įspūdingai pirmajame raunde Ričardą Kulį įveikusiu turku Isa Gočmenu (2–1 UTMA).

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Po kovos spaudos konferencijoje kalbėjęs T. Banskis tikino, kad dar nespėjo parodyti viso savo vasarą nuveikto darbo.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Tomas Banskis – Mantvydas Perednis (09.26)

– Penkta pergalė iš eilės UTMA organizacijoje ir ketvirtas nokautas. Toks ir buvo planas – taip greitai viską sutvarkyti?

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– Turėjome tvarkingą, gerą trenerio paruoštą planą ir jį išpildėme. Mušėme į priekinę koją, tikrinome kepenis ir baigėsi, kaip baigėsi.

– Ar gerai jautiesi po pasirodymo? Ar galėjai parodyti dar daugiau, ar jautiesi taip, kaip ir turėjo viskas būti?

– Manau, kiekvienas kovotojas gali vis daugiau, negu parodo savo kovoje. Mes tai parodysime ateities kovose.

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– Vasara susidomėjimo prasme buvo ganėtinai karšta. Po tavo nokauto, kuris turbūt nuvilnijo per visą pasaulį, dėmesys tik didėja. Papasakok, kaip vasarą sekėsi sportuoti ir kaip tvarkaisi su šiuo dėmesiu?

– Iš tikrųjų nebandau sužvaigždėti, stengiuosi būti paprastas – toks pat, koks ir esu. Tai yra mano tikslas ir tokiu noriu likti. Darbai vasarą buvo labai stiprūs: sportavau tris kartus per dieną, treneris parengė labai rimtą programą. Turėjau labai gerus rėmėjus ir tiesiog galėjau tobulėti bei sportuoti. Buvome išvykę į Olandiją, padarėme labai stiprią treniruočių stovyklą, ir tai pasirodė kovoje.

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– Ateinančioje kovoje tavęs laukia I. Gočmeno iššūkis. Galima drąsiai sakyti, kad tai didžiausias iššūkis tavo karjeroje. Ar taip į jį ir žiūri? Ką gali pakomentuoti apie laukiančią akistatą?

– Stipriausias ar nestipriausias – kiekvienam kovotojui ruošiamės taip pat, taip pat ir I. Gočmenui. Judame toliau, parodysime savo geriausią versiją ir bus kaip bus.

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– Jeigu nueitum iki finalo ir laimėtum kovą prieš I. Gočmeną, o Deividui Jemeljanovui pasisektų pusfinalyje, įvyktų jūsų akistata. Ar nėra suglumimo, kad galėtum kovoti prieš savo komandos narį?

– Visų pirma reikia nueiti iki to finalo. Kai bus problema, ją ir spręsime.

– Pasiruošimui turėjai visą vasarą. Ar parodei viską, ką spėjote nuveikti Palangoje?

– Faktas, kad ne. Padarėme labai daug sunkaus darbo, atradome daug naujų mano savybių ir naujų įgūdžių. Turėjau labai gerus sparingo partnerius – Deividą, Modestą, buvo atvažiavę vyrukų iš Latvijos. Turime labai rimtą komandą ir tobulėjame toliau.

– Pirmadienį pirmą pamoką praleisi ar ateisi punktualiai?

– Ne, reikia eiti, laukia lietuvių kalbos kontrolinis.

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