Dirksčio ir Maslobojevo kovos nekomentavęs Pauliukevičius: „Aš prastą dieną galiu laimėti kovą. Kas bus, kai man bus gera diena?“

Pirmajame raunde M. Juodpusis buvo itin aktyvus ir atliko kur kas daugiau smūgių nei I. Pauliukevičius, kuris nors ir stengėsi spausti varžovą, bet praleido daugiau smūgių. Antrąjį raundą M. Juodpusis pradėjo keliais smūgiais koja į galvą, tačiau raundui įpusėjus „sprogo“ I. Pauliukevičius ir atliko stiprias kombinacijas. Pačioje raundo pabaigoje I. Pauliukevičius pataikė itin galingą smūgį dešine, bet M. Juodpusis ant žemės nekrito. Nors prieš trečiąjį raundą I. Pauliukevičiaus treneris Ignas Barysas ragino nokautuoti varžovą, tačiau jame M. Juodpusis pademonstravo įspūdingą charakterį, pats nevengė atakuoti ir keistis smūgiais su galinguoju I. Pauliukevičiumi. Likus 15 sekundžių iki trečiojo raundo pabaigos, M. Juodpusis stojo į atvirą apsikeitimą smūgiais su I. Pauliukevičiumi ir krito į nokdauną. Nors M. Juodpusis atsistojo, bet kovos laikas ištiksėjo ir sprendimą turėjo priimti teisėjai, kurie skyrė papildomą raundą.
Jame abu kovotojai turėjo savo momentų, M. Juodpusis puikiai atakuodavo po klinčo, o I. Pauliukevičius kelis kartus taip pat itin tiksliai pataikė rankomis į galvą. Pačioje raundo pabaigoje kovotojai vėl atvirai keitėsi smūgiais, o M. Juodpusiui buvo pralietas kraujas. Galiausiai teisėjai vieningai nusprendė, kad papildomą raundą laimėjo I. Pauliukevičius.
Po šios kovos I. Pauliukevičius stojo į akistatą su Nagliu Kanišausku bei buvo patvirtinta, kad judviejų kova įvyks „UTMA 20“ turnyre Vilniuje.
– Pergalę reikėjo traukti kaip zuikį iš kepurės. Tik jėga padėjo išsikapanoti per papildomą raundą ir ten sugebėjai parodyti charakterį. Kaip pats įvertintum šią kovą?
– Kovą iš savo pusės vertinu prastai. Patys matėte. Turėjau kitaip pabaigti kovą, kaip ir sakiau. Kaip man sako, pergalė yra pergalė, bet aš noriu daugiau nei tik pergalės. Noriu dominuoti kovoje. Reikės man atsiimti už tai. Norėčiau revanšo su uodpusiu. Dabar rezultatas yra 1-1, todėl reikia trečios kovos.
– Kas lėmė, kad ringe negalėjai parodyti to, ką iš tikrųjų gali padaryti?
– Įsivaizduokite, aš prastą dieną galiu laimėti kovą. Kas bus, kai man bus gera diena? Nežinau. O kas lėmė, nežinau. Tokia diena. Gal ne ta koja išlipau iš lovos.
– Dominyko Dirksčio ir Sergejaus Maslobojevą kovą turbūt irgi stebėjai. Gal gali kažką pakomentuoti apie ją?
– Be komentarų.
– Dabar tavęs laukia dvikova su N. Kanišausku. Kokios tavo mintys? Ką gali pasakyti apie jo kovą ir kas darosi tavo galvoje?
– Nežinau ką. Jis sukovojo tris raundus, aš – keturis. Aš daugiau kvapo turiu, galime taip pasakyti. Galėsime kovoti ir dvylika raundų pagal boksą kovoti su juo.
– Viktoras Gecas (UTMA vadovas, – aut. past.) neseniai teigė, kad nori revanšo su SS. Maslobojevu. Kada, tavo manymu, jis būtų įmanomas?
– Aš noriu kuo greičiau. Prisirenku pergalių, bam, bam, ir tada eina revanšas.
– Kada psichologiškai prasčiau jautiesi – ar po pralaimėjimo Sergejui, ar dabar, kai negalėjai parodyti visko?
– Gal net dabar, nes neparodžiau to, ką galiu padaryti. Noriu padėkoti savo priešininkui M. Juodpusiui, kad tikrai gerai kovojo, gerai spardė. Tos ilgos kojos... Turėjau geriau kovoti, tikrai turėjau klausyti trenerio, išpildyti jo planą, bet patys matėte, kaip buvo.
– Kaip ir minėjai pats, ši kova su Modestu buvo antra. Prieš ją kalbėjai, kad suvalgytum save, jeigu kovotum su praeities savimi. Ką dabar gali pasakyti, kai ši kova iš tikrųjų įvyko?
– Suvalgyčiau, nes dabar man nelūžta nosis, todėl turbūt dabar geriau buvo.
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