Šiurpus vaizdas UFC: pirmavęs pagrindinės kovos dalyvis po parvertimo prarado sąmonę ir neštuvais išgabentas iš arenos

Nuo pat pirmojo raundo pradžios narve užvirė bekompromisė kova, kurioje R. Rosasas iškart pradėjo spausti varžovą smūgių kruša, priversdamas veteraną taip pat demonstruoti visą savo puolimo arsenalą. Pataikęs švarų smūgį, jaunuolis privertė vyresnįjį oponentą griebtis bandymo sugauti koją, tačiau R. Rosasas lengvai išsivadavo ir toliau diktavo tempą. Pirmojo raundo pabaigoje R. Barceloso kairioji akis smarkiai ištino, tačiau jis sugebėjo atlikti sėkmingą parvertimą, nors ir neišlaikė judraus varžovo ant žemės.
Antrajame raunde iniciatyvą pamažu perėmė R. Barcelosas, kuris pasinaudojo varžovo nuovargiu ir atliko beveik 60 reikšmingų smūgių. R. Rosasas demonstravo puikius bokso įgūdžius ir kelis kartus buvo arti to, kad užbaigtų kovą, tačiau tvirto sudėjimo brazilas atlaikė žalą, atsakė galingais smūgiais bei dar kartą sėkmingai pervedė kovą į parterį. Po dviejų raundų abu kovotojai į savo kampus grįžo pasruvę krauju.
Trečiajame ir ketvirtajame raunduose dominavo R. Barcelosas. Po sėkmingo pėdos pakišimo trečiajame raunde brazilas užsiėmė dominuojančią poziciją, tačiau R. Rosasas sugebėjo išsisukti ir atsakyti smūgiais parteryje. Visgi ketvirtajame raunde R. Barcelosas visiškai perėmė kontrolę, be gailesčio talžydamas varžovą stovėsenoje ir ant žemės. Į kampą įspraustas R. Rosasas kelis kartus vos išsigelbėjo nuo gilaus smaugimo iš nugaros, o teisėjų kortelėse po keturių raundų tvirtai pirmavo R. Barcelosas – teisėjas Chrisas Lee ketvirtąjį raundą netgi įvertino 10:8 brazilo naudai.
Prieš lemiamą penktąjį raundą publiką užvedęs R. Rosasas žinojo, kad pergalę jam atneš tik nokautas arba skausmingas veiksmas. Nors R. Barcelosas dar kartą bandė stabdyti tempą parteryje, pakilęs ant kojų meksikietis prispaudė varžovą prie narvo tinklo ir atliko kojos pakišimą. Vaizdo pakartojimuose matyti, kaip krisdamas ant žemės R. Rosasas savo galva, tikėtina, pataikė tiesiai į brazilo smakrą – nuo smūgio jėgos R. Barcelosas prarado sąmonę ir jo rankos bejėgiškai nusviro.
🚨🇺🇸 BREAKING: SCARY SCENE in the UFC tonight as fighter immediately rushed to the hospital after going LIMP during a takedown— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 27, 2026
Raoni Barcelos appeared to go limp during a takedown in his main event against Raul Rosas Jr. in Las Vegas and never got back up.
The broadcast cut… pic.twitter.com/NGx9gflNmT
Pastebėjęs atsijungusį varžovą, R. Rosasas iškart nutraukė atakas parteryje. Pradžioje atšventęs pergalę, netrukus nugalėtojas pademonstravo nuoširdų susirūpinimą ant neštuvų iš narvo išneštu ir vis dar sąmonės neatgavusiu brazilu. Po dvikovos R. Rosasas atidavė pagarbą oponento ištvermei bei paprašė visų pasimelsti už jo sveikatą.
Visi „UFC Fight Night 289“ turnyro rezultatai:
Raulas Rosasas nugalėjo Raoni Barcelosą nokautu (metimu) – 5 raundas, 1:38 min.
Ailin Perez nugalėjo Normą Dumont vieningu teisėjų sprendimu (29-28, 29-28, 29-28)
Luisas Hernandezas nugalėjo Sedriquesą Dumasą skausmingu veiksmu (giljotina stovint) – 1 raundas, 0:57 min.
Ilimbekas Akylbekas Uulu nugalėjo Mehemmedelį Osmanlį diskvalifikacija (nelegalus smūgis keliu) – 1 raundas, 2:19 min.
Valesca Machado nugalėjo Melissą Amayą nokautu (smūgiais rankomis) – 2 raundas, 3:19 min.
Brady Hiestandas nugalėjo Rinyą Nakamurą skausmingu veiksmu (smaugimas iš nugaros) – 2 raundas, 4:07 min.
Rodolfo Vieira nugalėjo Robertą Bryczeką vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 30-27)
Christianas Edwardsas nugalėjo Rodolfo Bellato techniniu nokautu (smūgiais rankomis) – 3 raundas, 1:47 min.
Elvesas Breneris nugalėjo Josiahą Harrellą nokautu (smūgiais rankomis) – 1 raundas, 4:14 min.
Montelis Jacksonas nugalėjo Ricky Simoną nokautu (smūgiais rankomis) – 2 raundas, 2:39 min.
Heili Alatengas nugalėjo Johną Castanedą skirtingu teisėjų sprendimu (29-28, 28-29, 29-28)
Yazmin Jauregui nugalėjo Vanessą Demopoulos nokautu (smūgiais rankomis) – 1 raundas, 1:02 min.
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