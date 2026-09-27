„Bulls“ ir „Hornets“ įvykdė mainus

Robas Dillinghamas keliauja į Šarlotę, o už tai klubas gavo Buddy Hieldą bei neįvardijamą sumą pinigų.
33-ejų B.Hieldas nuo 2024 m. gynė „Golden State Warriors“ garbę, bet šiemet buvo išmainytas į Atlantos „Hawks“, o iš ten – į „Hornets“, kur debiutuoti nespėjo.
2025–2026 m. sezone B.Hieldas per 16 minučių įmesdavo 7,6 taško, atkovodavo 2,3 kamuolio ir atlikdavo 1,4 rezultatyvaus perdavimo.
Tuo tarpu 21-erių gynėjas R.Dillinghamas per 15 minučių pelnydavo 6,3 taško, sugriebdavo po 2 kamuolius ir atlikdavo 2,2 rezultatyvaus perdavimo.
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