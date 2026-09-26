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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Prezervatyvai ir pinigai skriejo į varžovę: UFC kovotoja surengė provokaciją

2026-09-26 14:15 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-26 14:15
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Šeštadienį Las Vegase vyksiančio UFC turnyro antroje pagrindinėje kovoje susikaus Norma Dumont ir Ailin Perez, o dar prieš kovą sportininkės surengė išskirtinę akistatą.

Kovotojų akistata | Stop kadras
GALERIJA (12)

Šeštadienį Las Vegase vyksiančio UFC turnyro antroje pagrindinėje kovoje susikaus Norma Dumont ir Ailin Perez, o dar prieš kovą sportininkės surengė išskirtinę akistatą.

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0

(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ailin Perez

Penktadienį abi kovotojos sėkmingai numetė svorį, o netrukus stojo prieš kameras akistatai. Į ją sportininkės atėjo su savo šalių vėliavomis, tačiau netrukus situacija tapo gerokai aštresnė. A. Perez prieš akistatą norėjo atlikti jai įprastą „twerk“ šokį, o tai išprovokavo N. Dumont reakciją. Brazilė sviedė kelis prezervatyvus.

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„Tau jų prireiks“, – šyptelėjusi pasakė N. Dumont.

A. Perez pakėlus ant grindų nukritusius prezervatyvus, N. Dumont ėmė mėtyti pinigus.

„Pinigai tau, kekše. Imk, jie tavo“, – pareiškė brazilė.

Toks išpuolis tapo dar vienu epizodu prieš ilgai lauktą šių kovotojų susidūrimą. Abi sportininkės šią savaitę interviu metu neslėpė neapykantos viena kitai ir žadėjo, kad visa įtampa bus perkelta į narvą.

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A. Perez tvirtino, kad pagrindinė Brazilijos atstovės silpnybė yra ne imtynės, o psichologija.

„Visi sako, kad jos silpnybė – kova ant žemės, nes ji neatsistoja, jos klubai sunkūs ir ji negali judėti. Ne, didžiausia jos silpnybė yra jos protas. Būtent ten aš ir dirbsiu. Įlįsiu jai į galvą. Jau dabar laimiu šią kovą“, – pareiškė A. Perez.

Argentinietė taip pat neslėpė ambicijų kovą užbaigti anksčiau laiko.

„Mano komanda sako, kad ją nokautuosiu. Noriu ją pribaigti, noriu pasiųsti Normą miegoti“, – sakė A. Perez.

Šį turnyrą „Go3“ televizija tiesiogiai transliuos sekmadienį nuo 3 val. nakties.

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