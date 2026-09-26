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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Double Dunk“: „Žalgirio“ praradimas, Sedekerskio rekordas, Sargiūno debiutas ir staigmenos

2026-09-26 13:57 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-26 13:57
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„Double Dunk“ – krepšinio podkastas, kurį remia „CBet“. Šioje laidoje kiekvieną savaitę yra kalbama apie Eurolygos įvykius.

(Krepsinis.net nuotr.)

„Double Dunk“ – krepšinio podkastas, kurį remia „CBet“. Šioje laidoje kiekvieną savaitę yra kalbama apie Eurolygos įvykius.

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Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis. Kiekvieną savaitę jie aptars visus Eurolygos mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.

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Laidoje kalbėta apie Kauno „Žalgirio“ praradimą ir didelį susidomėjimą pirmuoju sezono maču namuose, niuksą Tel Avivo „Hapoel“ ekipai, Roko Jokubaičio sugrįžimą, Igno Sargiūno debiutą, Tado Sedekerskio rekordą bei aptarti visi pirmojo turo susitikimai.

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00:00 – žaidimas jums

03:20 – „Žalgirio“ praradimas

10:42 – varžovų neįvertinęs „Hapoel“

18:45 – „Dubai“ dramatiška pergalė

27:40 – PAO užduotas tonas

33:38 – „Barcelona“ geresnė nei atrodo

40:41 – T.Sedekerskio rekordas

47:43 – T.Parkeris debiutuoja pergale

55:16 – džiugesys dėl „Bešiktaš“

1:01:40 – I.Sargiūno debiutas ir „Fenerbahče“ vargas

1:08:50 – eilinį kartą nuvylusi „Armani Olimpia“

1:14:20 – dvigubos savaitės prognozės

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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