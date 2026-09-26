„Double Dunk“: „Žalgirio“ praradimas, Sedekerskio rekordas, Sargiūno debiutas ir staigmenos

Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis. Kiekvieną savaitę jie aptars visus Eurolygos mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.
Laidoje kalbėta apie Kauno „Žalgirio“ praradimą ir didelį susidomėjimą pirmuoju sezono maču namuose, niuksą Tel Avivo „Hapoel“ ekipai, Roko Jokubaičio sugrįžimą, Igno Sargiūno debiutą, Tado Sedekerskio rekordą bei aptarti visi pirmojo turo susitikimai.
00:00 – žaidimas jums
03:20 – „Žalgirio“ praradimas
10:42 – varžovų neįvertinęs „Hapoel“
18:45 – „Dubai“ dramatiška pergalė
27:40 – PAO užduotas tonas
33:38 – „Barcelona“ geresnė nei atrodo
40:41 – T.Sedekerskio rekordas
47:43 – T.Parkeris debiutuoja pergale
55:16 – džiugesys dėl „Bešiktaš“
1:01:40 – I.Sargiūno debiutas ir „Fenerbahče“ vargas
1:08:50 – eilinį kartą nuvylusi „Armani Olimpia“
1:14:20 – dvigubos savaitės prognozės
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.