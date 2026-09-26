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Laverio taurėje – sėkmingas Europos teniso rinktinės startas

2026-09-26 13:11 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-26 13:11
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Londone vykstančiame Laverio taurės turnyre po pirmosios varžybų dienos Europos teniso rinktinė įgijo pranašumą prieš likusio pasaulio komandą. Yanno Noah vadovaujama Europos ekipa penktadienį iškovojo tris pergales ir pirmauja 3:1.

Laverio taurės turnyras | EPA nuotr.
GALERIJA (19)

Londone vykstančiame Laverio taurės turnyre po pirmosios varžybų dienos Europos teniso rinktinė įgijo pranašumą prieš likusio pasaulio komandą. Yanno Noah vadovaujama Europos ekipa penktadienį iškovojo tris pergales ir pirmauja 3:1.

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(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laverio taurės turnyras (09.25)

Pirmajame mače norvegas Casperas Ruudas (ATP-17) 6:7 (4:7), 6:4, [10:8] nugalėjo argentinietį Francisco Cerundolo (ATP-22). Vėliau čekas Jakubas Menšikas (ATP-15) 1:6, 6:3, [7:10] neatsilaikė prieš amerikietį Brandoną Nakashimą (ATP-16) ir bendras susitikimo rezultatas tapo lygus – 1:1.

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Sėkmingai Laverio taurėje debiutavo vos 20 metų Rafaelis Jodaras. Ispanas per 1 val. 24 min. 6:2, 6:3 įveikė Kazachstanui atstovaujantį Aleksandrą Bubliką.

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R. Jodaras realizavo 4 „break pointus“ ir laimėjo net 81 proc. taškų po pirmojo padavimo – 21 iš 26. Ispanas išgyvena įspūdingą karjeros šuolį: per vienerius metus jis ATP reitinge pakilo iš 306-osios į 14-ąją vietą. Šiemet Marakeše R. Jodaras iškovojo ir pirmąjį savo ATP turnyro titulą.

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„Žinojau, kad laukia labai sunkus mačas. Pirmosios kovos turnyruose visada būna nelengvos, tačiau manau, kad svarbiausiose situacijose susitvarkiau labai gerai“, – po mačo sakė R. Jodaras.

A. Bublikas po pralaimėjimo vienetų mače iškart grįžo į kortą ir kartu su Tayloru Fritzu stojo į dvejetų kovą. Vis dėlto ir šįkart Kazachstano tenisininkui teko pripažinti varžovų pranašumą. Carlos Alcarazas ir Jakubas Menšikas 6:4, 6:4 per 1 val. 27 min. įveikė A. Bubliką ir T. Fritzą bei padidino Europos rinktinės pranašumą.

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„Su Carlosu visada jaučiame gerą energiją. Manau, kad aikštėje vienas kitą puikiai papildome“, – sakė J. Menšikas.

C. Alcarazas taip pat išskyrė puikų poros tarpusavio ryšį.

„Žaisti aikštėje kartu su Jakubu – puiki patirtis“, – teigė ispanas.

Vis dėlto Europos rinktinės kapitonas Y. Noah po pirmosios dienos neskubėjo džiaugtis. Pernai San Fransiske Europos komanda taip pat pirmavo 3:1 po pirmosios dienos, tačiau galiausiai trečiąją varžybų dieną Laverio taurę atidavė Andre Agassi vadovaujamai likusio pasaulio rinktinei.

„Tai buvo labai įdomi pirmoji diena, kupina emocijų. Komandoje vyrauja labai gera atmosfera. Žinau, kad pernai pirmąją dieną taip pat pirmavome 3:1, todėl dabar metas pailsėti ir pasiruošti įdomiam savaitgaliui“, – sakė Y. Noah.

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