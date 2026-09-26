„Žalgiris“ išpardavė visus bilietus į pirmą Eurolygos namų mačą

Tai bus jau 42-osios iš eilės žalgiriečių Eurolygos rungtynės ir daugiau nei du pilnus sezonus besitęsianti tradicija, kai išperkami visi bilietai.
Didžiulį susidomėjimą susitikimas sukėlė dar gerokai iki jo pradžios. Dauguma bilietų buvo išpirkti daug anksčiau, tačiau apie išparduotą areną skelbti nebuvo galima tik dėl paskutinėmis dienomis atsilaisvinusių varžovų sirgaliams rezervuotų ir vėl į prekybą grįžusių vietų.
Rungtynių dienos aktyvacijos prasidės dar gerokai prieš ginčo kamuolio išmetimą. „Žalgirio“ arena rungtynių dieną duris atvers 18.00 val., o besirenkančių sirgalių koridoriuje lauks įvairios pramogos bei galimybė laimėti „Žalgirio“ partnerių prizus. Kviečiame planuoti savo laiką ir į areną atvykti anksčiau tam, kad prie įėjimų nesusidarytų didžiulės eilės ir spėtumėte pasimėgauti visomis pramogomis.
Išskirtinė patirtis sirgalių laukia ir rungtynių metu, kadangi jose lankysis su „NordVPN“ kvietimu Lietuvoje viešėsiantis Shaquille‘as O‘Nealas. Prieš rungtynes laukia naujojo „NordVPN“ ambasadoriaus bei legendinio krepšininko pagerbimo ceremonija, o rungtynių ilgosios pertraukos metu specialus pokalbis su S.O‘Nealu, kurį moderuos „Žalgiris TV“ laidų vedėja ir komikė Laura Dragūnaitė.
Prieš pirmąjį rungtynių švilpuką sirgalių taip pat lauks ir „Žalgiris Insider“ studija, kurioje prasidedančio Eurolygos sezono aktualijas ir dvikovą su „Olympiacos“ aptars krepšinio komentatorius Rytis Kazlauskas, arenos balsas Vladas Kuzminskas bei vienas iš „Tesonet“ įkūrėjų Tomas Okmanas.
Prieš pat susitikimo pradžią arenoje gyvai nuskambės Justino Jaručio atliekamas kūrinys „Žaliai Balti Dievai“. Jo metu sirgaliai kviečiami iškelti į viršų savo šalikus ir kartu sukurti išskirtinę atmosferą. Į rungtynes aistruoliai taip pat raginami atvykti pasipuošę žalia spalva.
Kauno „Žalgirio“ ir Pirėjo „Olympiacos“ akistata laukia rugsėjo 29 d., o arenos durys atsivers 18.00 val.
Tuo metu jau rugsėjo 27 d., sekmadienį, žalgiriečiai sužais pirmąsias šio sezono namų rungtynes su „Šiaulių“ komanda, kuriose siekiama pagerinti 15 metų gyvuojantį lankomumo rekordą, tad kviečiame pirkti bilietus, kuriuos galite rasti čia. Nuo 15.20 val. koridoriuje šalia pagrindinio arenos įėjimo vyks muzikinio klipo filmavimas, kurio dalimi tapti galės visi norintis „Žalgirio“ sirgaliai.
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