Legendinio atlikėjo Klarko netektis sukrėtė Seimo nario Čaplinsko šeimą: „Tavo balsas nutilo“

Politikas savo „Facebook“ paskyroje velioniui skyrė jautrius žodžius.
„Ilsėkis ramybėje, Gintai. Tavo balsas nutilo, bet atminimas liks su mumis.
Nuoširdi užuojauta mano sesei, artimiesiems ir visiems, kuriems Klarkas buvo brangus“ , – rašė S. Čaplinskas.
Aiškėja mirties aplinkybės
Velionio ilgametis bičiulis Artūras Orlauskas prakalbo apie jo mirties aplinkybes.
Apie tai jis papasakojo portalui 15min.
Pasak vyro, Klarkui pasidarė bloga koncerto metu. Paklaustas apie aplinkybes jis atsakė „širdis“ ir minėtam portalui kalbėjo:
„Jam bloga pasidarė koncerto metu, bet jis koncertavo iki galo. Po to atsigėrė vandens, važiavo namo. Bet nevažiavo į ligoninę, nuvežė dar ir Laurą (Supranavičienę, grupės „Balius“ narę – aut. past.) namo, ir nuvažiavo namo. Naktį, pusę 4, sūnus ir žmona paskambino Laurai, kad nėra jau, viskas. Atvažiavo greitoji ir nieko padaryt negalėjo“, – 15min sakė A. Orlauskas.
Primename, kad skaudžią žinią pirmasis paskelbė Delfi, ją patvirtino Klarko dukra Jurga.
Paliko ryškų pėdsaką
Gintautas Kirkila-Klarkas – puikiai Lietuvos publikai pažįstamas dainininkas, humoristas ir legendinės grupės „Balius“ narys.
Scenoje jis praleido kelis dešimtmečius – pirmą kartą joje pasirodė dar būdamas paaugliu, o profesionalią muzikinę veiklą pradėjo devintojo dešimtmečio pabaigoje.
Didžiulio populiarumo G. Kirkila-Klarkas sulaukė su grupe „Balius“.
Kolektyvo dainos „Palangos jūroj“, „Onyte, einam su manim pašokti“, „Ramunę baltąją“ ir kiti kūriniai tapo puikiai atpažįstami klausytojams, o pati grupė savo populiarumo viršūnėje rinkdavo pilnas sales.
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