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Legendinio atlikėjo Klarko netektis sukrėtė Seimo nario Čaplinsko šeimą: „Tavo balsas nutilo“

2026-09-26 14:38 / šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
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Autorius(-ė) Andresa Repšytė
šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
2026-09-26 14:38
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Seimo nario, profesoriaus Saulius Čaplinsko šeimoje – skaudi netektis. Eidamas 65-uosius metus mirė sesers vyras, legendinis Lietuvos atlikėjas Gintautas Kirkila-Klarkas.

Seimo nario, profesoriaus Saulius Čaplinsko šeimoje – skaudi netektis. Eidamas 65-uosius metus mirė sesers vyras, legendinis Lietuvos atlikėjas Gintautas Kirkila-Klarkas.

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Politikas savo „Facebook“ paskyroje velioniui skyrė jautrius žodžius.

„Ilsėkis ramybėje, Gintai. Tavo balsas nutilo, bet atminimas liks su mumis.

Nuoširdi užuojauta mano sesei, artimiesiems ir visiems, kuriems Klarkas buvo brangus“ , – rašė S. Čaplinskas.

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Aiškėja mirties aplinkybės

Velionio ilgametis bičiulis Artūras Orlauskas prakalbo apie jo mirties aplinkybes.

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Apie tai jis papasakojo portalui 15min.

Pasak vyro, Klarkui pasidarė bloga koncerto metu. Paklaustas apie aplinkybes jis atsakė „širdis“ ir minėtam portalui kalbėjo:

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„Jam bloga pasidarė koncerto metu, bet jis koncertavo iki galo. Po to atsigėrė vandens, važiavo namo. Bet nevažiavo į ligoninę, nuvežė dar ir Laurą (Supranavičienę, grupės „Balius“ narę – aut. past.) namo, ir nuvažiavo namo. Naktį, pusę 4, sūnus ir žmona paskambino Laurai, kad nėra jau, viskas. Atvažiavo greitoji ir nieko padaryt negalėjo“, – 15min sakė A. Orlauskas.

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Primename, kad skaudžią žinią pirmasis paskelbė Delfi, ją patvirtino Klarko dukra Jurga.

Paliko ryškų pėdsaką

Gintautas Kirkila-Klarkas – puikiai Lietuvos publikai pažįstamas dainininkas, humoristas ir legendinės grupės „Balius“ narys.

Scenoje jis praleido kelis dešimtmečius – pirmą kartą joje pasirodė dar būdamas paaugliu, o profesionalią muzikinę veiklą pradėjo devintojo dešimtmečio pabaigoje.

Didžiulio populiarumo G. Kirkila-Klarkas sulaukė su grupe „Balius“.

Kolektyvo dainos „Palangos jūroj“, „Onyte, einam su manim pašokti“, „Ramunę baltąją“ ir kiti kūriniai tapo puikiai atpažįstami klausytojams, o pati grupė savo populiarumo viršūnėje rinkdavo pilnas sales.

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Gintautas Kirkila-Klarkas (nuotr. tv3.lt, nuotr. asm. arcgyvo, nuotr. 123rf.com)
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