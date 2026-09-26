Sužinojęs apie 64-erių bičiulio Gintauto Kirkilo-Klarko mirtį Artūras Orlauskas patyrė šoką: „Paliko staiga...“

Vyras pasidalijo įrašu, kuriame pareiškė užuojautą velionio artimiesiems.
Patyrė šoką
Socialiniame tinkle Facebook A. Orlauskas paviešino įrašą, kuriame neslėpė, kad netikėta žinia jį paliko sukrėstą. Vyras rašė:
„MAN ŠOKAS!
PALIKO STAIGA, NETIKĖTAI... NETURIU ŽODŽIŲ...
Mano darželio, mokyklos, aukštosios mokyklos draugas, scenos ilgametis bendražygis, nuostabaus balso savininkas, bičiulis, tėvas, vyras.
UŽUOJAUTA ŠEIMAI, ARTIMIESIEMS, DRAUGAMS.“
Primename, kad liūdna žinia buvo paskelbta šiandien, rugsėjo 26-ąją. Ją delfi patvirtino dainininko dukra Jurga.
Ryškus pėdsakas Lietuvos muzikos pasaulyje
Gintautas Kirkila-Klarkas – puikiai Lietuvos publikai pažįstamas dainininkas, humoristas ir legendinės grupės „Balius“ narys.
Scenoje jis praleido kelis dešimtmečius – pirmą kartą joje pasirodė dar būdamas paaugliu, o profesionalią muzikinę veiklą pradėjo devintojo dešimtmečio pabaigoje.
Didžiulio populiarumo G. Kirkila-Klarkas sulaukė su grupe „Balius“.
Kolektyvo dainos „Palangos jūroj“, „Onyte, einam su manim pašokti“, „Ramunę baltąją“ ir kiti kūriniai tapo puikiai atpažįstami klausytojams, o pati grupė savo populiarumo viršūnėje rinkdavo pilnas sales.
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