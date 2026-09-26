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Sužinojęs apie 64-erių bičiulio Gintauto Kirkilo-Klarko mirtį Artūras Orlauskas patyrė šoką: „Paliko staiga...“

2026-09-26 12:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 12:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Per Lietuvą nuaidėjus žiniai, kad Anapilin iškeliavo legendinis dainininkas Gintautas Kirkila-Klarkas (64), jo bičiulis Artūras Orlauskas neslėpė, kad patyrė šoką.

Per Lietuvą nuaidėjus žiniai, kad Anapilin iškeliavo legendinis dainininkas Gintautas Kirkila-Klarkas (64), jo bičiulis Artūras Orlauskas neslėpė, kad patyrė šoką.

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Vyras pasidalijo įrašu, kuriame pareiškė užuojautą velionio artimiesiems.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gintautas Kirkila-Klarkas

Patyrė šoką

Socialiniame tinkle Facebook A. Orlauskas paviešino įrašą, kuriame neslėpė, kad netikėta žinia jį paliko sukrėstą. Vyras rašė:

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„MAN ŠOKAS!

PALIKO STAIGA, NETIKĖTAI... NETURIU ŽODŽIŲ...

Mano darželio, mokyklos, aukštosios mokyklos draugas, scenos ilgametis bendražygis, nuostabaus balso savininkas, bičiulis, tėvas, vyras.

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UŽUOJAUTA ŠEIMAI, ARTIMIESIEMS, DRAUGAMS.“

Primename, kad liūdna žinia buvo paskelbta šiandien, rugsėjo 26-ąją. Ją delfi patvirtino dainininko dukra Jurga.

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Ryškus pėdsakas Lietuvos muzikos pasaulyje

Gintautas Kirkila-Klarkas – puikiai Lietuvos publikai pažįstamas dainininkas, humoristas ir legendinės grupės „Balius“ narys.

Scenoje jis praleido kelis dešimtmečius – pirmą kartą joje pasirodė dar būdamas paaugliu, o profesionalią muzikinę veiklą pradėjo devintojo dešimtmečio pabaigoje.

Didžiulio populiarumo G. Kirkila-Klarkas sulaukė su grupe „Balius“.

Kolektyvo dainos „Palangos jūroj“, „Onyte, einam su manim pašokti“, „Ramunę baltąją“ ir kiti kūriniai tapo puikiai atpažįstami klausytojams, o pati grupė savo populiarumo viršūnėje rinkdavo pilnas sales.

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2026-09-26 12:53
Tikrai labai liūdna, nes "Balius" buvo Lietuvos! Keli dešimtmečiai jie buvo scenoje, dainos buvo lietuviškos, o jie tyliai išeina... Užuojauta artimiesiems, Lietuvos Žmonėms, draugams! O dainos liks, tikėkimės, dainuos matyt kiti ir publika rinksis..
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