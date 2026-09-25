Liūdna žinia: mirė aktyvus visuomenininkas

Visą savo darbinę veiklą jis buvo pašventęs miškininkystei bei gamtos apsaugai.
Mirė aktyvus visuomenininkas
Pranas Celevičius Varėnos urėdijai vadovavo nuo 1999-09-29 iki 2011-08-05. Prieš tai jis yra dirbęs Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktoriumi bei ėjo kitas pareigas miškotvarkos srityje.
P. Celevičius taip pat yra dirbęs Varėnos rajono savivaldybės tarybos nariu, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininku, aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą dėl P. Celevičiaus mirties jo šeimai, artimiesiems, buvusiems kolegoms.
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