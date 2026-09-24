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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirė žinomos grupės vokalistas

2026-09-24 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-24 19:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Skaudi žinia pasiekė užsienio žiniasklaidą – mirė britų grupės „Naked Eyes“ vokalistas Peteris Byrne'as.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Skaudi žinia pasiekė užsienio žiniasklaidą – mirė britų grupės „Naked Eyes“ vokalistas Peteris Byrne'as.

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Pranešama, kad muzikantas pirmadienį Los Andžele mirė po trumpos ligos. Jam buvo 74 metai, skelbė ew.com.

Netektis

Apie skaudžią žinią paskelbė pati grupė savo oficialioje svetainėje. Byrne'as išgarsėjo 1980-aisiais, kai kartu su universiteto laikų draugu ir klavišininku Robu Fisheriu 1982 metais subūrė „Naked Eyes“.

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Kitais metais grupė išleido debiutinį albumą „Burning Bridges“, iš kurio išpopuliarėjo viena žinomiausių jų dainų „Always Something There to Remind Me“.

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1983 metais kūrinys pateko į populiariausių dainų dešimtuką. Tai buvo sintpopo stiliaus 1963 metais išleistos dainos, kurią parašė Burtas Bacharachas ir Halas Davidas, nauja versija.

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Ne mažiau sėkmingas buvo ir antrasis „Naked Eyes“ singlas „Promises, Promises“. 1983 metais daina „Billboard Hot 100“ singlų tope pasiekė 11-ąją vietą.

Byrne'as muzikos pasaulyje dirbo ne tik su „Naked Eyes“. Jis bendradarbiavo ir su Stevie Wonderiu – 1985 metais įrašė pritariamuosius vokalus jo dainai „Part-Time Lover“. Muzikantas taip pat kūrė dainas filmams ir televizijai.

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1993 metais jis parašė Mary-Kate ir Ashley Olsen kūrinį „I Am the Cute One“.

1999 metais po žarnyno vėžio operacijos mirus Byrne'o scenos partneriui Fisheriui, muzikantas tęsė muzikinę veiklą – kūrė, įrašinėjo ir koncertavo visame pasaulyje. 2001 metais jis išleido solinį albumą „The Real Illusion“, taip pat dar tris „Naked Eyes“ albumus.

Šeima paragino norinčius pagerbti muzikanto atminimą „palaikyti jo muziką“. Užuojautą Byrne'o artimiesiems gerbėjai taip pat gali pareikšti po pranešimu apie jo mirtį oficialioje „Naked Eyes“ svetainėje.

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