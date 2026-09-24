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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Laidoje „GoŽalgiris“ – išskirtinis interviu su Valančiūnu: „Noriu čia palikti savo pėdą“

Belgrado „Crvena Zvezda“ - Kauno „Žalgiris“
2026-09-24 20:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-24 20:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kauno „Žalgiris“ pradeda ilgai lauktą Eurolygos sezoną – Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje susitinka su Belgrado „Crvena Zvezda“. Prieš kovą žiūrovai kviečiami jau pamėgtai laidai „GoŽalgiris“, kuri šiemet dar labiau gilinsis į komandą, ją supančius žmones bei kvies juos pažinti ir už aikštelės ribų. 

Kauno „Žalgiris“ pradeda ilgai lauktą Eurolygos sezoną – Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje susitinka su Belgrado „Crvena Zvezda“. Prieš kovą žiūrovai kviečiami jau pamėgtai laidai „GoŽalgiris“, kuri šiemet dar labiau gilinsis į komandą, ją supančius žmones bei kvies juos pažinti ir už aikštelės ribų. 

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Rungtynių pradžia – 20:45 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt. 

Prieš rungtynes – nuo 20:30 val. – jūsų dėmesio lauks ir speciali laida „GoŽalgiris“, kurioje Asta Žukaitė-Nalivaikienė šįkart kalbins „Žalgirio“ naujoką Joną Valančiūną. 

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Jonas Valančiūnas vasarą tapo viena karščiausių krepšinio temų ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Ilgus metus NBA praleidęs centras apsivilko žaliai baltus marškinėlius ir jau visai netrukus sužais savo pirmąsias rungtynes Eurolygoje.

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14 metų J. Valančiūnas praleido NBA, o dabar po ilgo laiko ruošėsi sezonui Lietuvoje. 

„Lietuvoj gi buvęs prieš tai ne kartą, visas vasaras praleisdavau, žinau tą buitį, didelių iššūkių nėra, bet vis kažkas išlenda. Kai atostogauji Lietuvoje, tai yra vienas, bet būti rutinoje, susikoncentravus – kas kita“, – kalbėjo JV.

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(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. J. Valančiūnas

„Mamai arčiau važiuot cepelinų padaryt, – apie naują pradžią su šypsena kalbėjo žalgirietis. – Nežinau, ar galima palyginti buvimą ten ir čia. Kiekviena sezono pradžia – kitokia, savaip žavinga, turinti šarmo. Buvo laikas, kai buvau už Atlanto, mėgavausi, atėjo laikas grįžti namo. Kol dar galiu žaisti krepšinį, kol dar galiu duoti, noriu čia palikti savo pėdą ir parodyti aukščiausio lygio krepšinį“, – pasakoja „Žalgirio“ naujokas. 

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Visą interviu su J. Valančiūnu išgirskite laidoje „GoŽalgiris“, kurią rasite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše. 

Praėjusiame sezone Eurolygos lentelėje „Žalgiris“ finišavo 5-oje vietoje, laimėjęs 23 kartus ir 15 kartų suklupęs. 

Ketvirtfinalio serijoje „Žalgiris“ susitiko su „Fenerbahče“, bet į finalo ketvertą nežengė – krito 1-3. 

Tiesiogiai Kauno „Žalgirio“ rungtynes prieš Belgrado „Crvena Zvezda“ žiūrėkite čia: 

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