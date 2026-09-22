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Beatričė Skardžė prabilo apie skaudžiausią gyvenimo etapą: „Namuose buvo daug liūdesio...“

2026-09-22 20:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 20:10
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Komunikacijos specialistė Beatričė Skardžė atvirai prabilo apie vieną skaudžiausių savo gyvenimo etapų. Moteris atskleidė, kad iki dukros Ajos gimimo su vyru Arnu išgyveno ne vieną skaudžią patirtį, susijusią su nėštumais.

Beatričė Skardžė (nuotr. asmeninio albumo („Facebook“)

Komunikacijos specialistė Beatričė Skardžė atvirai prabilo apie vieną skaudžiausių savo gyvenimo etapų. Moteris atskleidė, kad iki dukros Ajos gimimo su vyru Arnu išgyveno ne vieną skaudžią patirtį, susijusią su nėštumais.

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Dabar savo išgyvenimus ji nusprendė paversti prasmingu projektu ir kartu su psichologe Milda Kukulskiene pristatė „KADA VAIKAI“, skirtą šeimoms, susiduriančioms su vaisingumo iššūkiais.

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Išgyveno nelengvą etapą

Apie tai moteris atvirai prakalbo socialiniame tinkle, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

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„Pastarieji keli metai iki Ajos gimimo mums su Arnu buvo vieni sunkiausių. Nors iš šono visiems atrodė, kad gyvenam puikiai – darbuose abiems sekėsi, nemažai keliavome, įsigijome didesnį būstą, daug bendravome, buvome pozityvūs ir daug veikėme, bet iš tikrųjų namuose buvo daug liūdesio. Svajojome tapti tėvais, tačiau išgyvenome vieną po kitą du komplikuotus persileidimus: nesėkmingi medikamentiniai nėštumo nutraukimai, dvi narkozės, metai terapijos, ligoninė Italijoje, krūvos tyrimų, medikų, grįžęs nerimas, susidariusios cistos, ir dar vienas false nėštumas. Bendrai, per 2,5 metų – 3,5 nėštumų, kas supranta, įsivaizduoja hormoninį foną, fizinius ir emocinius išgyvenimus.

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Kelias buvo gan vienišas: ir patiems buvo sunku apie tai kalbėti, ir aplinka mažai atvirauja šiomis temomis. Trūko ir informacijos, ir empatijos – nuo aplinkos iki viešojo sektoriaus gydymo įstaigų. Gerai, kad mes gan sąmoningi, pagalbos ieškojom ir gavom.

Nuo pirmo persileidimo patirties vis galvojau apie šeimas, kurios patiria vaisingumo iššūkių, kaip joms bent kažkiek padėti. Žinojau, kad kol vaiko nelaikysiu ant rankų, tol emocinio resurso tam neturėsiu. Bet dabar turiu.

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KADA VAIKAI – tai mano ir Mildos Kukulskienės, psichologės, mokslų daktarės ir bendrai nuostabaus žmogaus, projektas, kurio trys pagrindiniai tikslai:

1. Padėti šeimoms, patiriančioms vaisingumo iššūkių. 

Žinau koks kelias vienišas, kaip trūksta informacijos, palaikymo, bendruomenės. Ir žinom statistiką, kiek mūsų tai patiria – imtis labai didelė.

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2. Edukuoti visuomenę.

Žinau, ką reiškia, kai tu ką tik po persileidimo, o tavęs paklausia – tai kada vaikučiai, arba pakomentuoja – oh, tai ko tu čia gedi, bus dar tų vaikų, pagimdysi. Ir žinau, ką reiškia būti šalia tokių šeimų.

3. Pokytis sveikatos priežiūroje.

Kai kalbos pakrypsta apie demografijos kėlimą, man kartais užverda kraujas, nes šios dalies nelabai kas liečia, nebent pagalbinio apvaisinimo temas, nors problema kur kas platesnė. Turėčiau kuo pasidalinti, kaip mes patys vos nebuvom tie, kurie tos demografijos nekels, tik kad skyrėm savus finansus ir beveik visur keliavom privačiai.

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Labai tikiu šiuo projektu. Jaučiu, kad jo labai reikia. Man pačiai jo būtų labai reikėję, kai ėjom tuo keliu.

Labai nuoširdžiai kviečiu pasekti KADA VAIKAI socialiniuose tinkluose – Instagram, Facebook. Savaitės eigoje bus daugiau turinio. 

Ir nusiųskite žinią apie projektą tiems, kuriems to dabar labai reikia.

Žinot, ieškojau prasmės, tame kas įvyko, ir ilgai jos neradau. Prasmė atėjo su Milda paleidžiant šį projektą. Tikiuosi, kad jame šeimos ir visuomenė atras šviesos. 

Ačiū sau – kad išdrįsau, Mildai – kad patikėjai, o dabar jums visiems – už palaikymą, kurio tikrai reikės viešinant projektą“, – socialiniame tinkle rašė moteris.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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