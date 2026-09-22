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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Mirė žinoma Lietuvos tikinčioji

2026-09-22 09:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 09:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Telšių vyskupiją pasiekė skaudi žinia – mirė ilgametė vyskupijos katechetikos centro darbuotoja metodininkė, žinoma tikinčioji Margarita Petrauskaitė.

Netektis (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (4)

Telšių vyskupiją pasiekė skaudi žinia – mirė ilgametė vyskupijos katechetikos centro darbuotoja metodininkė, žinoma tikinčioji Margarita Petrauskaitė.

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10

Ilgus metus velionė skyrė bendruomenės gyvenimui ir Telšių vyskupijos tikintiesiems.

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tikėjimas, religija, bažnyčia

Mirė žinoma tikinčioji

Socialiniame tinkle „Facebook“ liūdna žinia dalijosi Telšių vyskupija socialiniame tinkle „Facebook“. Jie pranešė, kada bus galima atsisveikinti su velione.

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„A†A MARGARITA PETRAUSKAITĖ

(1963 - 2026)

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2026 m. rugsėjo 20 d., eidama 64-uosius gyvenimo metus, mirė ilgametė Telšių vyskupijos katechetikos centro darbuotoja metodininkė Margarita Petrauskaitė.

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Margarita Petrauskaitė gimė 1963 rugsėjo 1 d. Laivių kaime, Kretingos r., Salantų parapijoje. 1981 m. baigė Salantų vidurinę mokyklą, o 1983 m., po studijų Telšių aukštesniojoje kultūros mokykloje, įgijo režisierės specialybę. Iki Lietuvos atgimimo dirbo Daukšių (Skuodo r.) kultūros centro direktore, vėliau vadovavo Laivių (Kretingos r.) kultūros centrui.

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Atgimimo metais Margarita Petrauskaitė savo gyvenimą susiejo su tikėjimo ir katechezės tarnyste. Lietuvos katechetikos centro aukštesniojoje katechetų mokykloje 1989 m. ji baigė katechetų kursus, dirbo tikybos mokytoja Salantų ir Mosėdžio vidurinėse mokyklose, vėliau gimnazijose. Dirbdama studijavo Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto Katechetikos katedroje ir 2010 m. įgijo magistro laipsnį.

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Nuo 2003 m. Margarita Petrauskaitė dirbo Telšių vyskupijos katechetikos centro metodininke. Šiam darbui ji atidavė daug metų, patirties ir širdies. Visada buvo aktyvi bendruomenės narė: Mosėdyje įsteigė ateitininkų kuopą ir jai vadovavo, organizavo bei vedė renginius įvairiose vyskupijos parapijose.

Už nuoširdžią tarnystę Bažnyčiai Margaritai Petrauskaitei buvo suteiktas Popiežiaus Benedikto XVI apaštališkasis palaiminimas. Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius ją apdovanojo Telšių vyskupijos patrono Šv. Justino medaliu.

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Margarita Petrauskaitė bus pašarvota 2026 rugsėjo 21 d. (pirmadienį) popietę Salantų parapijos salėje.

Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos Salantų bažnyčioje 2026 m. rugsėjo 23 d. (trečiadienį) 11 val. po šv. Mišių Margarita Petrauskaitė bus palydėta į Salantų (Gargždelės) kapines.

Amžinąjį atilsį duok mirusiai, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jai tešviečia.

TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJA“, – buvo rašoma įraše.

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