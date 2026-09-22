Tragedija lėktuve: skrydžio metu mirė moteris

Incidentas įvyko netrukus po to, kai „Boeing 737“ pakilo iš Norvegijos sostinės.
„Onet“ nurodo, kad moteris keliavo su vyru.
Jos sveikatos būklė netikėtai smarkiai pablogėjo, todėl įgula nedelsdama paskelbė medicininį pavojų, o pagalbą suteikti suskubo trys tuo pačiu reisu skridę gydytojai.
Nepaisant jų pastangų ir lėktuve taikytų gelbėjimo procedūrų, keleivė mirė.
Kas nutiko po keleivės mirties?
Konstatavus mirtį, pilotai informavo atitinkamas tarnybas, o moters kūnas buvo paruoštas pagal galiojančias procedūras. Likusiai skrydžio daliai jis buvo perkeltas į galinę lėktuvo dalį.
Lėktuvas iš Oslo pakilo 6.40 val. ir tęsė skrydį į Malagą, kur pagal tvarkaraštį turėjo nusileisti apie 10.35 val. vietos laiku. Dar prieš nusileidimą įgula apie tragediją informavo oro uosto tarnybas, kurios pasirengė priimti lėktuvą.
Lėktuvui nusileidus Malagos-Kosta del Solio oro uoste, jo jau laukė greitosios medicinos pagalbos darbuotojai, policijos pareigūnai ir oro uosto tarnybų atstovai. Jų užduotis buvo oficialiai patvirtinti mirtį, sutvarkyti reikiamus dokumentus ir suteikti pagalbą mirusios keleivės vyrui.
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