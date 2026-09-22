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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Tragedija lėktuve: skrydžio metu mirė moteris

2026-09-22 07:55 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-22 07:55
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Dramatiški įvykiai rugsėjo 20 dienos rytą susiklostė oro linijų bendrovės „Norwegian“ lėktuve, skridusiame iš Oslo (Norvegija) į Malagą (Ispanija). Maždaug 70 metų keleivė skrydžio virš Atlanto vandenyno metu staiga pasijuto blogai. Nepaisant nedelsiant suteiktos pagalbos ir ilgai trukusio gaivinimo, moters išgelbėti nepavyko.

Turistę parbloškė kylantis lėktuvas: moteris patyrė sunkią traumą Nenaudoti senas 2

Dramatiški įvykiai rugsėjo 20 dienos rytą susiklostė oro linijų bendrovės „Norwegian“ lėktuve, skridusiame iš Oslo (Norvegija) į Malagą (Ispanija). Maždaug 70 metų keleivė skrydžio virš Atlanto vandenyno metu staiga pasijuto blogai. Nepaisant nedelsiant suteiktos pagalbos ir ilgai trukusio gaivinimo, moters išgelbėti nepavyko.

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Incidentas įvyko netrukus po to, kai „Boeing 737“ pakilo iš Norvegijos sostinės.

„Onet“ nurodo, kad moteris keliavo su vyru. 

Jos sveikatos būklė netikėtai smarkiai pablogėjo, todėl įgula nedelsdama paskelbė medicininį pavojų, o pagalbą suteikti suskubo trys tuo pačiu reisu skridę gydytojai.

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Nepaisant jų pastangų ir lėktuve taikytų gelbėjimo procedūrų, keleivė mirė.

Kas nutiko po keleivės mirties?

Konstatavus mirtį, pilotai informavo atitinkamas tarnybas, o moters kūnas buvo paruoštas pagal galiojančias procedūras. Likusiai skrydžio daliai jis buvo perkeltas į galinę lėktuvo dalį.

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Lėktuvas iš Oslo pakilo 6.40 val. ir tęsė skrydį į Malagą, kur pagal tvarkaraštį turėjo nusileisti apie 10.35 val. vietos laiku. Dar prieš nusileidimą įgula apie tragediją informavo oro uosto tarnybas, kurios pasirengė priimti lėktuvą.

Lėktuvui nusileidus Malagos-Kosta del Solio oro uoste, jo jau laukė greitosios medicinos pagalbos darbuotojai, policijos pareigūnai ir oro uosto tarnybų atstovai. Jų užduotis buvo oficialiai patvirtinti mirtį, sutvarkyti reikiamus dokumentus ir suteikti pagalbą mirusios keleivės vyrui.

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