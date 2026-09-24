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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skaudi netektis: mirė žinomas rašytojas

2026-09-24 15:17 / šaltinis: ELTA
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2026-09-24 15:17
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Eidamas 85-us metus, mirė žymus armėnų rašytojas, prozininkas, vertėjas Vahagnas Grigorianas. 

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Eidamas 85-us metus, mirė žymus armėnų rašytojas, prozininkas, vertėjas Vahagnas Grigorianas. 

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Žinia apie jo netektį ketvirtadienį pasidalino Lietuvos rašytojų sąjunga.

Mirė žymus rašytojas

V. Grigorianas gimė 1942 metų kovo 27 diną Jerevane, Armėnijoje. 1964 m. baigė Jerevano valstybinio universiteto Filologijos fakultetą. Per gyvenimą dirbo armėnų kalbos ir literatūros mokytoju, redaktoriumi leidykloje „Hajastan“, buvo žurnalų „Pionierius“, „Cicernak“ atsakinguoju sekretoriumi. 

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1972 m. jis buvo priimtas į Armėnijos rašytojų sąjungą. Nuo 1996 m. tapo Lietuvos Respublikos piliečiu, aktyviai dalyvaujančiu šalies literatūriniame gyvenime. Į Lietuvos rašytojų sąjungą priimtas 2017 metais.

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V. Grigorianas išleido daugiau nei dvidešimt knygų, už kurias ne kartą Armėnijoje pelnė svarbius literatūrinius apdovanojimus. Tarp svarbiausiųjų – 2009 m. gauta valstybinė Armėnijos premija už romaną „Laiko upė“. 

Gyvendamas Lietuvoje, V. Grigorianas savo kūrinių, poetės ir vertėjos Marytės Kontrimaitės išverstų į lietuvių kalbą, paskelbė žurnale „Metai“. Taip pat kartu su žmona Nora Grigalavičiūte išvertė į armėnų kalbą įvairios apimties ir žanro lietuvių autorių kūrinių, tarp jų – pasaka „Eglė žalčių karalienė“, Jono Avyžiaus romanas „Sodybų tuštėjimo metas“, Juozo Baltušio „Sakmė apie Juzą“. 

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