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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Sulaukęs 85-erių mirė garsus aktorius: „Praradome vieną iš didžiųjų...“

2026-09-23 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 17:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Mirė aktorius, serialo „Star Trek“ legenda Jamesas Sloyanas. Jam buvo 85-eri. 

Žvakė (tv3.lt fotomontažas)

Mirė aktorius, serialo „Star Trek“ legenda Jamesas Sloyanas. Jam buvo 85-eri. 

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Pranešama, kad aktorius mirė liepos 22-ąją savo namuose Šerman Oukse, apsuptas šeimos. Apie netektį artimieji paskelbė tik rugsėjo 20 dieną, pasidaliję nekrologu. Mirties priežastis nebuvo atskleista, rašo express.co.uk. 

Mirė garsus aktorius

„Star Trek“ gerbėjams aktorius įsiminė suvaidinęs net keturis skirtingus personažus trijuose franšizės serialuose.

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Didžiajame ekrane J. Sloyanas pasirodė greta Paulo Newmano ir Roberto Redfordo filme „The Sting“, taip pat vaidino kartu su Olivia Newton-John kultiniame filme „Xanadu“. Tarp kitų jo kino darbų – „The Traveling Executioner“ ir „The Gang That Couldn't Shoot Straight“.

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Vis dėlto ryškiausią pėdsaką aktorius paliko televizijoje. Jis vaidino televizijos filmuose, tarp jų – „The Disappearance of Aimee“, kuriame pasirodė kartu su Faye Dunaway ir Bette Davis. Taip pat prisidėjo prie pripažinimo sulaukusio mini serialo „The Billionaires Boys Club“.

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Ilgame J. Sloyano filmografijos sąraše – ir tokie populiarūs serialai kaip „Wonder Woman“, „Buck Rogers in the 25th Century“, „Lou Grant“, „Falcon Crest“, „Knots Landing“, „Cagney & Lacey“, „Moonlighting“, „Murder, She Wrote“, „Quantum Leap“, „The X-Files“ ir „NYPD Blue“.

Pasklidus žiniai apie aktoriaus mirtį, socialiniuose tinkluose pasipylė gerbėjų ir kolegų prisiminimai.

„Žavėjausi juo visuose jo vaidmenyse. Ilsėkis ramybėje. Kai jis suvaidino suaugusį Aleksandrą, tai mane tikrai nustebino“, – rašė vienas „Facebook“ vartotojas.

„Praradome vieną iš didžiųjų. Tiek daug įsimintinų vaidmenų. Jo trūks“, – rašė komentatorius.

„Jis buvo puikus aktorius“, – pridūrė kitas.

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