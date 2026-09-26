Plinta vienas paskutinių Klarko vaizdo įrašų: scenoje pasirodė likus vos savaitei iki mirties

Vaizdo įrašais buvo pasidalinta socialiniame tinkle TikTok.
Plinta vaizdo įrašas
Viename jų, paskelbtame prieš keletą dienų, galima matyti grupę „Balius“, koncertuojančią Bulvių šventėje, Pėžaičiuose.
Ant scenos pasirodė ir G. Kirkila-Klarkas, kuris su ilgamete scenos partnere Laura Supranavičiene energingai atliko dainą, pavadinimu „Traktoriukas“.
Minėta šventė vyko rugsėjo 19-ąją – vos savaitė prieš legendinio dainininko mirtį.
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Prisiminimais apie G. Kirkilą-Klarką naujienų portalui tv3.lt pasidalijo ir bičiulis Arūnas Valinskas. Straipsnį galite skaityti čia: Arūnas Valinskas prisiminė prieš kelias dienas gautą paskutinę Klarko žinutę: 1 žodžio nepamirš niekada | tv3.lt
Paliko ryškų pėdsaką
Gintautas Kirkila-Klarkas – puikiai Lietuvos publikai pažįstamas dainininkas, humoristas ir legendinės grupės „Balius“ narys.
Scenoje jis praleido kelis dešimtmečius – pirmą kartą joje pasirodė dar būdamas paaugliu, o profesionalią muzikinę veiklą pradėjo devintojo dešimtmečio pabaigoje.
Didžiulio populiarumo G. Kirkila-Klarkas sulaukė su grupe „Balius“.
Kolektyvo dainos „Palangos jūroj“, „Onyte, einam su manim pašokti“, „Ramunę baltąją“ ir kiti kūriniai tapo puikiai atpažįstami klausytojams, o pati grupė savo populiarumo viršūnėje rinkdavo pilnas sales.
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