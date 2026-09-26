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Plinta vienas paskutinių Klarko vaizdo įrašų: scenoje pasirodė likus vos savaitei iki mirties

2026-09-26 14:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 14:02
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rugsėjo 26-ąją buvo paskelbta žinia, kad Anapilin netikėtai iškeliavo legendinis dainininkas Gintautas Kirkila-Klarkas. Socialiniuose tinkluose vos prieš savaitę buvo pasirodę įrašai, kuriuose jis užfiksuotas ant scenos.

Rugsėjo 26-ąją buvo paskelbta žinia, kad Anapilin netikėtai iškeliavo legendinis dainininkas Gintautas Kirkila-Klarkas. Socialiniuose tinkluose vos prieš savaitę buvo pasirodę įrašai, kuriuose jis užfiksuotas ant scenos.

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Vaizdo įrašais buvo pasidalinta socialiniame tinkle TikTok.

(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gintautas Kirkila-Klarkas. Gyvenimo akimirkos

Plinta vaizdo įrašas

Viename jų, paskelbtame prieš keletą dienų, galima matyti grupę „Balius“, koncertuojančią Bulvių šventėje, Pėžaičiuose.

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Ant scenos pasirodė ir G. Kirkila-Klarkas, kuris su ilgamete scenos partnere Laura Supranavičiene energingai atliko dainą, pavadinimu „Traktoriukas“.

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Minėta šventė vyko rugsėjo 19-ąją – vos savaitė prieš legendinio dainininko mirtį.

@liepsnike #grupėbalius #balius #bulviųšventė #pėžaičiai #žemaitija ♬ Originalus garsas - 🔥𝕷𝖎𝖊𝖕𝖘𝖓𝖎𝖐ė🔥

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Prisiminimais apie G. Kirkilą-Klarką naujienų portalui tv3.lt pasidalijo ir bičiulis Arūnas Valinskas. Straipsnį galite skaityti čia: Arūnas Valinskas prisiminė prieš kelias dienas gautą paskutinę Klarko žinutę: 1 žodžio nepamirš niekada | tv3.lt

Paliko ryškų pėdsaką

Gintautas Kirkila-Klarkas – puikiai Lietuvos publikai pažįstamas dainininkas, humoristas ir legendinės grupės „Balius“ narys.

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Scenoje jis praleido kelis dešimtmečius – pirmą kartą joje pasirodė dar būdamas paaugliu, o profesionalią muzikinę veiklą pradėjo devintojo dešimtmečio pabaigoje.

Didžiulio populiarumo G. Kirkila-Klarkas sulaukė su grupe „Balius“.

Kolektyvo dainos „Palangos jūroj“, „Onyte, einam su manim pašokti“, „Ramunę baltąją“ ir kiti kūriniai tapo puikiai atpažįstami klausytojams, o pati grupė savo populiarumo viršūnėje rinkdavo pilnas sales.

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Gintautas Kirkila-Klarkas (nuotr. tv3.lt, nuotr. asm. arcgyvo, nuotr. 123rf.com)
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