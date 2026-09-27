Savo pergale patenkintas Naglis Kanišauskas prakalbo apie laukiantį Pauliukevičiaus iššūkį ir Dirksčio medžioklę

Viso turnyre įvyko 15 kovų, o vienoje iš jų Naglis Kanišauskas (4-1 UTMA) užtikrintai susitvarkė su Dovydu Girdzevičiumi (0-2 UTMA), svorio kategorijoje iki 91 kg trečiajame raunde įveikęs jį techniniu nokautu.
Kike vėliau sudėtingą pergalę iškovojo Ignas Pauliukevičius (7-1 UTMA), kuris tik paskutinėmis trečiojo raundo sekundėmis pasiuntė Modestą Juodpusį į nokdauną bei išplėšė papildomą raundą, kuriame jau užtikrinčiau įrodė savo pranašumą ir pergalę šventė teisėjų sprendimu.
Po šios kovos į ringą žengė N. Kanišauskas ir stojo į akistatą su I. Pauliukevičiumi bei patvirtino, kad ši kova įvyks „UTMA 20“ turnyre.
– Likai patenkintas savo kova?
– Aišku, kad patenkintas. Pergalė yra pergalė. Tikėjausi greičiau, planas buvo šiek tiek kitoks, bet žiūrime į rezultatą.
– Dvikova su I. Paulikevičiumi patvirtinta. Galite papasakoti, kaip apskritai ši dvikova gimė? Atrodo, užteko jums truputėlį pasikalbėti per spaudos konferencijas, keleto „Instagram“ istorijų ir mes jau čia.
– Sakyčiau, viskas prasidėjo po paskutinės mano kovos su Zaplitnii. Buvau UTMA tinklalaidėje ir Ignui galbūt pasirodė, kad kažkiek negražiai apie jį pasisakiau. Tada jis pradėjo mane „Instagrame“ maišu vadinti ir panašiai. Taip viskas ir tęsėsi, kol priėjome iki to, ką turime dabar.
– Ar patogiai jausiesi dar didesnėje svorio kategorijoje?
– Aišku, patogiai. Mažiau svorio mesti reikės.
– Po tavo pergalės Vilniuje, Klaipėdos „Neptūnas“ taip pat laimėjo, tačiau šį kartą tokios sėkmės nebuvo. Ar dėl to šiek tiek išsibalansavai ir nusivylei?
– Viską pamačiau tik po kovos. Žinoma, liūdna, kad mano miesto klubas pralaimėjo. Dar sakė, kad likus gal penkioms minutėms pasidavė. Tiksliau, nepasidavė, tiesiog nepaėjo.. Tai tikrai neišbalansuoja, bet liūdesio yra.
– Žinome, jog ateityje tavo tikslas yra D. Dirstys. Kalbėjote apie revanšą su juo. Kaip šiandien atrodė jo finalinė kova, kaip ją stebėjai ir kokios tavo įžvalgos?
– Stebėti stebėjau, bet kovos iš jo pusės nelabai ir mačiau. Ką čia pasakyti? Nelabai turiu ką ir bepasakyti.
– Ar galima teisingai suprasti, kad tavo ateities planas dabar yra I. Paulikevičius, o vėliau – D. Dirsčio medžioklė?
– Tikrai taip.
– Užbaigiant, svorio kategorija dar truputėlį pakils. Kaip jauteisi tokioje aukštoje kategorijoje ir ar manai, kad galėsi parodyti dar daugiau, kai kovosi Vilniuje, „UTMA 20“ turnyre prieš I. Paulikevičių?
– Geras klausimas. Manau, turėčiau turėti dar daugiau jėgos negu turėjau dabar. Bet, kaip ir sakiau, reikės mažiau mesti svorio, bus mažiau kūno alinimo. Ir tiek.
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