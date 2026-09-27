Stanionio į nokdaunus siųstas Fourie: „Vis dar tikiu, kad galėjau jį įveikti“

Po kovos K. Fourie tikino, jog vis dar tiki, kad gali įveikti E. Stanionį, tačiau šį kartą lietuvis buvo pranašesnis. Jis taip pat negailėjo gražių žodžių Lietuvos žmonėms ir gyrė jį svetingai priėmusią šalį.
– Patyrėte pralaimėjimą ir tai tikriausiai nėra tas rezultatas, kurio tikėjotės ar norėjote. Kaip vertinate ne patį pasirodymą, o šiandien įgytą patirtį?
– Eimantas šiandien buvo geresnis. Tikrai maniau, kad turiu viską, jog jį nugalėčiau. Sunkiai treniravausi, padariau viską, ką galėjau. Tačiau šįvakar visi nuopelnai atitenka jam, jis to nusipelnė. Man belieka grįžti prie darbo, padirbėti su savimi ir kitą kartą pasirodyti geriau. Laimė, Dievas mane saugo ir galiu grįžti pas savo šeimą.
– Kaip įvertintumėte Eimanto pasirodymą ir ar jis jus kuo nors nustebino?
– Ne, jis tiesiog geras. Mes žinojome, kad jis geras ir turi stiprų smūgį. Vis dar tikiu, kad galėjau jį įveikti. Padarėme viską, ką galėjome, ir nemanau, kad galėjau pasirodyti geriau. Tačiau yra, kaip yra. Jis labai geras boksininkas, turintis stiprų smūgį. Toks tas gyvenimas – su pakilimais ir nuosmukiais. Laimė, pas savo šeimą grįžtu gyvas ir sveikas. Man viskas gerai.
– Kokia čia buvo atmosfera?
– Labai gera. Lietuva yra nuostabi vieta. Tai tikriausiai pati gražiausia šalis, kurioje man yra tekę pabuvoti. Čia gyvena labai geri, malonūs žmonės, o pati šalis labai graži ir švari.
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