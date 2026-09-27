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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Šiaulių komandą papildė puolėjas iš JAV

2026-09-27 10:04 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-27 10:04
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Likus kelioms dienoms iki starto Europos taurėje „Šiauliai“ skelbia apie naujoką ekipoje – sudėtį papildė 27-erių metų 201 cm ūgio puolėjas Kassimas Nicholsonas.

(Scanpix nuotr.)

Likus kelioms dienoms iki starto Europos taurėje „Šiauliai“ skelbia apie naujoką ekipoje – sudėtį papildė 27-erių metų 201 cm ūgio puolėjas Kassimas Nicholsonas.

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Amerikietis į Saulės miestą atvyksta po sezono Vokietijoje, kur atstovavo Rostoko „Seawolves“ komandai. Vietinėje lygoje K.Nicholsonas sužaidė 28 rungtynes, kuriose per 26 minutes fiksavo 8,6 taško (43,8 dvit., 28,6 trit., 75,6 baud.), 5,9 atkovoto kamuolio ir 0,8 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

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FIBA Europos taurėje krepšininko skaičiai buvo panašūs ir per 10 susitikimų siekė 8,8 taško, 6,7 sučiupto kamuolio ir 0,8 išdalinto perdavimo.

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„Kassimo dydis – ryškus privalumas, galintis pridėti mums universalumo lengvojo krašto pozicijoje, – žaidėją pristatė „Šiaulių“ vyr. treneris Darius Songaila. – Puolime jis geba atakuoti iš skirtingų distancijų, o gynyboje – dirbti prieš kelių pozicijų priešininkus. Būtent įvairiapusiškumas turėtų padėti jam įsilieti į mūsų sistemą.“

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2024–2025 m. sezoną, žaisdamas Ščecino „King“ klube, puolėjas Lenkijoje per 25 susitikimus rinko 10 taškų (55,2 dvit., 39,1 trit., 76 baud.) bei 5 atkovotų kamuolių vidurkius.

FIBA Čempionų lygoje jo rodikliai per 6 dvikovas buvo dar ženklesni – 11,5 taško, 5,7 atkovoto kamuolio ir 2,3 rezultatyvaus perdavimo.

Įspūdingiausius skaičius amerikietis demonstravo Vengrijoje: 2023–2024 m., vilkint Pakšo „Atomeromu“ marškinėlius, jis fiksavo 18,6 taško ir 7,8 atkovoto kamuolio statistiką, o 2022–2023 m., gindamas Segedo „Szedeak“ garbę, aikštę palikdavo sukaupęs po 18,4 taško ir 9,1 sugriebto kamuolio.

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