Įspūdingai atsitiesę „Gargždai“ paguldė ant menčių „Neptūną“

Pauliaus Malašausko auklėtiniai namuose 87:78 (18:24, 16:20, 24:27, 29:7) nukovė Klaipėdos „Neptūną“ (1/2), vienu metu pirmavusį 17 taškų.
Trečiojo kėlinio pabaigoje klaipėdiečiai dar pirmavo 69:52, tačiau šeimininkai ginklų nesudėjo. Lemiamą ketvirtį jie laimėjo net 29:7 ir sukūrė šventę savo aistruoliams.
Tai buvo jau antras toks panašus gargždiškių sugrįžimas – praėjusį sekmadienį jie panaikino 16 taškų deficitą ir įveikė „Šiaulius“.
„Gargždų“ pergalės kalviu šįkart tapo Jaquanas Carlosas, prie 20 taškų pridėjęs 8 rezultatyvius perdavimus ir sukaupęs 24 naudingumo balus.
Pralaimėtojų gretose išsiskyrė Martynas Echodas. Aukštaūgis pritrūko tik vieno atkovoto kamuolio iki dvigubo dublio (16 tšk., 9 atk. kam., 26 naud. bal.).
„Neptūnas“ sėkmingiau pradėjo rungtynes, o įpusėjus kėliniui jau susikrovė dviženklį pranašumą (24:14). Kėlinio pabaigoje „Gargždams“ pavyko šiek tiek sušvelninti atsilikimą – 18:24).
Nepaisant to, kad šeimininkai laikėsi per kovinį atstumą, uostamiesčio krepšininkai išlaikė žaidimo kontrolę savo rankose. Po Martyno Echodo bei Kristupo Žemaičio metimų svečiai susigrąžino dviženklį pranašumą (43:33). Iki pertraukos komandos realizavo po vieną baudos metimą – 44:34.
„Neptūnas“ po pertraukos buvo nutolęs per 15 taškų (51:36), tačiau gargždiškiai atsakė spurtu, beveik perpus nurėžusiu deficitą (46:54). Vis tik po to ir vėl sekė sėkmingesnė svečių atkarpa – klaipėdiečiai pamažu tolo ir į lemiamą ketvirtį nusinešė solidų atotrūkį – 71:58.
Gargždiškiai atsilikimą sėkmingai tirpdė – įpusėjus ketvirčiui Benjaminas Krikke dvitaškiu su pražanga „Neptūną“ padarė pasiekiamą vienu metimu (72:75). Netrukus šeimininkai persvėrė rezultatą (76:75), o pranašumą tolimu metimu didino E. Šaulys (79:75). Užstrigę klaipėdiečiai visiškai paleido mačo kontrolę ir paskutinę minutę linksminęsi šeimininkai įtvirtino įspūdingą pergalę.
„Gargždai“: Jaquanas Carlosas 20, Benjaminas Krikke 14, Evaldas Šaulys 12, Stanley Davisas 11, Arūnas Mikalauskas 10.
„Neptūnas“: Martynas Echodas ir Yannickas Franke po 16, Kristupas Žemaitis 12, Lukas Kreišmontas 10, Einaras Tubutis ir Henri Drellas po 6.
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