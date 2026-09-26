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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Įspūdingai atsitiesę „Gargždai“ paguldė ant menčių „Neptūną“

2026-09-26 21:17 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-26 21:17
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Kovotojų charakterį pademonstravę „Gargždai“ (2/1) iškovojo pergalę pirmajame šio Lietuvos krepšinio lygos (LKL) pajūrio derbyje.

(Foto: Rokas Lukoševičius)

Kovotojų charakterį pademonstravę „Gargždai“ (2/1) iškovojo pergalę pirmajame šio Lietuvos krepšinio lygos (LKL) pajūrio derbyje.

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Pauliaus Malašausko auklėtiniai namuose 87:78 (18:24, 16:20, 24:27, 29:7) nukovė Klaipėdos „Neptūną“ (1/2), vienu metu pirmavusį 17 taškų.

Trečiojo kėlinio pabaigoje klaipėdiečiai dar pirmavo 69:52, tačiau šeimininkai ginklų nesudėjo. Lemiamą ketvirtį jie laimėjo net 29:7 ir sukūrė šventę savo aistruoliams.

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Tai buvo jau antras toks panašus gargždiškių sugrįžimas – praėjusį sekmadienį jie panaikino 16 taškų deficitą ir įveikė „Šiaulius“.

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„Gargždų“ pergalės kalviu šįkart tapo Jaquanas Carlosas, prie 20 taškų pridėjęs 8 rezultatyvius perdavimus ir sukaupęs 24 naudingumo balus.

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Pralaimėtojų gretose išsiskyrė Martynas Echodas. Aukštaūgis pritrūko tik vieno atkovoto kamuolio iki dvigubo dublio (16 tšk., 9 atk. kam., 26 naud. bal.).

„Neptūnas“ sėkmingiau pradėjo rungtynes, o įpusėjus kėliniui jau susikrovė dviženklį pranašumą (24:14). Kėlinio pabaigoje „Gargždams“ pavyko šiek tiek sušvelninti atsilikimą – 18:24).

Nepaisant to, kad šeimininkai laikėsi per kovinį atstumą, uostamiesčio krepšininkai išlaikė žaidimo kontrolę savo rankose. Po Martyno Echodo bei Kristupo Žemaičio metimų svečiai susigrąžino dviženklį pranašumą (43:33). Iki pertraukos komandos realizavo po vieną baudos metimą – 44:34.

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„Neptūnas“ po pertraukos buvo nutolęs per 15 taškų (51:36), tačiau gargždiškiai atsakė spurtu, beveik perpus nurėžusiu deficitą (46:54). Vis tik po to ir vėl sekė sėkmingesnė svečių atkarpa – klaipėdiečiai pamažu tolo ir į lemiamą ketvirtį nusinešė solidų atotrūkį – 71:58.

Gargždiškiai atsilikimą sėkmingai tirpdė – įpusėjus ketvirčiui Benjaminas Krikke dvitaškiu su pražanga „Neptūną“ padarė pasiekiamą vienu metimu (72:75). Netrukus šeimininkai persvėrė rezultatą (76:75), o pranašumą tolimu metimu didino E. Šaulys (79:75). Užstrigę klaipėdiečiai visiškai paleido mačo kontrolę ir paskutinę minutę linksminęsi šeimininkai įtvirtino įspūdingą pergalę.

„Gargždai“: Jaquanas Carlosas 20, Benjaminas Krikke 14, Evaldas Šaulys 12, Stanley Davisas 11, Arūnas Mikalauskas 10.

„Neptūnas“: Martynas Echodas ir Yannickas Franke po 16, Kristupas Žemaitis 12, Lukas Kreišmontas 10, Einaras Tubutis ir Henri Drellas po 6.

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