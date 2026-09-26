Normantas sėkmingai pradėjo sezoną Ispanijoje – svarbus indėlis į „Surne“ pergalę

21 minutę žaidęs M.Normantas pelnė 14 taškų (2/6 dvitaškiai, 2/3 tritaškiai, 4/6 baudos metimai), atkovojo 4 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 5 pražangas, sykį prasižengė, 2 kartus suklydo ir surinko 15 naudingumo balų.
19 taškų prie pergalės pridėjo Darrunas Hilliardas (5 atk. kam., 7 rez. perd.), 14 – Haraldas Frey‘us, po 12 – Bastienas Vautier ir Tryggvi Hlinasonas (8 atk. kam.).
Pralaimėjusiems Lononga Ongenda surinko 17 taškų, Lukašas Kolenda – 16, J.D.Note‘as – 14, Yordanas Minchevas – 10 taškų (6 atk. kam.).
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