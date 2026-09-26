Gabrielė Juškaitė Sakartvele pagerino net du karjeros rekordus

Merginų kategorijoje 17-ą vietą užėmė 146,45 balo surinkusi Gabrielė Juškaitė. Ji trumpojoje programoje buvo 13-a (54,64), o laisvojoje – 17-a (91,81). Lietuvė karjeros rekordus pagerino tiek trumpojoje programoje, tiek bendroje įskaitoje.
Pergalę šventė kinė Yihan Wang (201,82). Sidabrą išplėšė geriausiai laisvąją programą atlikusi Izraelio atstovė Sophia Shifrin (196,29), o bronzą pelnė prancūzė Stefania Gladki (189,92).
Merginų kategorijoje varžėsi 35 čiuožėjos.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.