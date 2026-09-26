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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvoje – neeilinės gelbėtojų pratybos: treniravosi evakuaciją ir reagavimą į chemines grėsmes

2026-09-26 19:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 19:35
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Gaisrą saugomame objekte sukėlė prasibrovę sabotažą suplanavę asmenys. Gaisras pažeidė pastato konstrukcijas, o į aplinką ėmė sklisti pavojingos cheminės medžiagos. Čia pat pastate ir aplink jį yra ir sužeistų žmonių.

Gaisrą saugomame objekte sukėlė prasibrovę sabotažą suplanavę asmenys. Gaisras pažeidė pastato konstrukcijas, o į aplinką ėmė sklisti pavojingos cheminės medžiagos. Čia pat pastate ir aplink jį yra ir sužeistų žmonių.

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Pagal tokį scenarijų Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Praktinio parengimo bazėje Valčiūnuose pareigūnai šeštadienį dalyvavo evakuacijos pratybose.

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„Tikslas pratybų treniruotis, ruoštis netikėtoms situacijoms, kai vienu metu gali būti skirtingi įvykiai, nelaimės, kad būtume tinkamai pasiruošę ateityje“, – pasakoja Kęstutis Agintas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas.

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Plačiau – TV3 Žinių reportaže.

Pratybos „Vyčio skliautas 2026“

Šios pratybos – tik dalis nacionalinių pratybų „Vyčio skliautas“. Ugniagesiai gelbėtojai mokosi ne tik gelbėti žmones, bet ir žvalgyti cheminę avariją, lokalizuoti ir šalinti cheminę taršą.

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„Paimti mėginiai, iš jų laboratorija atlieka tyrimą, identifikuos medžiagas, o lygiagrečiai ugniagesiai ir nevyriausybinės organizacijos imasi priemonių pašalinti pavojingas medžiagas nuo žmonių“, – nurodo K. Agintas.

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) organizuojamos praktinės civilinės saugos pratybos

Į šias pratybas šalia Vilniaus suvažiavo per 100 pareigūnų iš įvairių institucijų, o daugiausia darbų čia tenka ugniagesiams gelbėtojams.

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Pratybose dalyvauja ir pasieniečiai su šunimis, policininkai, šauliai, o Raudonojo kryžiaus savanoriai teikia psichologinę pagalbą.

„Žmonės ištikti šoko gali nesiorientuoti aplinkoje, būti nesuprantantys kas įvyko, kad nebūtų didelio streso, sumažinta panika, jiems tiekiama pirmoji psichologinė pagalba. Su kiekvienu pakalbama pagal galimybes, savanoriai praėję pirmosios psichologinės pagalbos mokymus, suteikia pagalbą, jei yra poreikis“, – nurodo Elvinas Staškus, Raudonojo kryžiaus atstovas.

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Pasitelktas ir dronas

Taip pat dalyvavo ir pratybų darbų koordinavimo štabas, pratybas stebintis ir iš drono.

Šiandien valstybės lygio gyventojų evakavimo pratybos „Vyčio skliautas“ vyksta ir dar devyniose šalies savivaldybėse, kur pareigūnai tikrina visą evakavimo veiksmų seką: gyventojų perspėjimą ir informavimą, surinkimą, registravimą, išvykimo organizavimą, judėjimą per tranzitines savivaldybes ir priėmimą paskirties savivaldybėse.

Visą vaizdo įrašą žiūrėkite straipsnio pradžioje. 

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