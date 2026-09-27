„Panevėžys“ kontrolinėse rungtynėse palaužė BFA futbolininkus

Užtikrintą žaidybinį pranašumą panevėžiečiai vertė neretomis progomis. 20-ąją minutę Ernesto Veliulio smūgis galva po Roko Rasimavičiaus perdavimo iš krašto skriejo šalia vartų.
Pirmasis rungtynių įvartis krito 37-ąją minutę, Nauris Petkevičius kaire koja nuginklavo BFA ekipos vartininką. Be to, labai greitai puikią galimybę turėjo Salomonas Kouadio, vis dėlto jo smūgis pažeme prariedėjo pro Ugniaus Semaškos ginamus vartus.
Antrojo kėlinio pradžioje Jerome’as Simonas sulaukė Isaaco Asante perdavimo, tiesa, pasižymėti prancūzui nepavyko. Kiek vėliau Aidas Šidlauskas vos nenukreipė kamuolio į savo vartus – U. Semaškai pavyko sureaguoti į savo komandos draugo smūgį.
BFA turėjo puikią progą išlyginti rezultatą, tačiau Artiomo Osipovičiaus smūgiuotas kamuolys pataikė į vartų konstrukciją. 66-ąją minutę R. Rasimavičius išprovokavo pražangą baudos aikštelėje ir I. Asante smūgis nuo 11 metrų atžymos buvo tikslus.
Po penkių minučių N. Petkevičius galėjo pasižymėti dubliu – jo atliktą baudos smūgį pavyko atremti BFA ekipos vartų sargui. 74-ąją minutę Marko Bačaninas turėjo dvi progas: pirmą kartą jo smūgis kaire koja praskriejo šalia vartų, o kito išpuolio metu jis atliko perdavimą N. Petkevičiui, bet nuo trečiojo įvarčio BFA ekipą apsaugojo Matas Arbočius.
Rungtynėse žaidė: Vytautas Černiauskas (46 min. Arijus Bražinskas) Rokas Rasimavičius, Rayenas Mzoughi (46 min. Justinas Januševskis), Strahinja Kerkezas, Joelis Bopesu (46 min. Lauritas Krasniqi), Lovro Grajfoneris (46 min. Parfait Bizoza), Matas Ramanauskas (46 min. Jerome‘as Simonas), Salomonas Kouadio (46 min. Marko Bačaninas), Ernestas Veliulis (46 min. Ernestas Burdzilauskas), Nauris Petkevičius ir Isaacas Asante (69 min. Salomonas Kouadio).
Stratego Toni Korkeakunno auklėtiniai kitas kontrolines rungtynes žais kitą šeštadienį, spalio 3-iąją, Vilniuje prieš vietos „Žalgirį“. Dvikovos pradžia FK „Žalgiris“ namų stadione – 13 val.
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