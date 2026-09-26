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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Italijoje – Tito Krapiko klubo pralaimėjimas

2026-09-26 23:47 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-26 23:47
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Šeštadienį Italijos „Serie C“ lygoje Titas Krapikas atrėmė tris varžovų smūgius, bet taip pat praleido du įvarčius ir jo ginamas „Sambenedettese“ klubas namuose 1:2 pralaimėjo „Campobasso“ klubui.

Titas Krapikas | Klubo nuotr.

Šeštadienį Italijos „Serie C“ lygoje Titas Krapikas atrėmė tris varžovų smūgius, bet taip pat praleido du įvarčius ir jo ginamas „Sambenedettese“ klubas namuose 1:2 pralaimėjo „Campobasso“ klubui.

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Penktadienį Anglijoje visas rungtynes žaidė lietuvis Dovydas Sasnauskas, o jo ginama „Sheffield United“ U-21 komanda išvykoje 2:0 įveikė „Barnsley“ U-21 ekipą.

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Šiaurės Airijos „Premier“ lygoje Nedas Mačiulaitis žaidė po keitimo, bet lietuvio atstovaujamas „Carrick Rangers“ klubas svečiuose 0:2 pralaimėjo „Glentoran“ klubui.

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Prancūzijos moterų lygos taurėje Liucija Vaitukaitytė žaidė nuo 62 minutės ir jau jai būnant aikštėje jos ginama „Nantes“ ekipa praleido du įvarčius bei svečiuose 0:2 nusileido „Saint-Etienne“ moterų ekipai.

Belgijos moterų pirmenybėse puolėja Rimantė Jonušaitė žaidė startinėje Briuselio „Anderlecht“ komandos sudėtyje, bet šįkart lietuvė nepasižymėjo. Visgi, „Anderlecht“ komandai rungtynių pabaigoje pavyko du kartus pasižymėti bei namuose 2:0 įveikti „RAAL La Louviere“ ekipą.

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