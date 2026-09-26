Edgaras Jankauskas pasitinka Azerbaidžano testą: „Tai bus aukštesnio lygio varžovas“

Edgaro Jankausko auklėtiniai Kauno Dariaus ir Girėno stadione priims Azerbaidžano ekipą ir sieks antrojo laimėjimo šiame turnyre. Priminsime, kad pirmoje dvikovoje lietuviai ketvirtadienį išvykoje 2:0 pranoko Lichtenšteino futbolininkus.
Šeštadienį lietuviai surengė treniruotę Dariaus ir Girėno stadione, o prieš ją mintimis oficialioje spaudos konferencijoje pasidalino rinktinės treneris Edgaras Jankauskas.
„Galima teigti, kad rungtynės prieš Lichtenšteiną nepareikalavo pernelyg daug resursų, žaidėjai pasiekė reikiamą rezultatą, o dalis jų pasąmonėje galbūt jau galvojo ir apie artėjantį rytojaus susitikimą, kas yra visiškai logiška.
Svarbiausia, kaip žaidėjai aikštėje vykdė mūsų susitarimus, kokia buvo jų koncentracija ir susikaupimas. Gal iš šono atrodė, kad viskas gavosi lengvai, bet iš tikrųjų taip nėra.
Turime gerus dalykus perkelti ir į rytojaus rungtynes. Žinoma, reikės dar didesnių pajėgumų ir greičių, nes Azerbaidžano rinktinė yra galingesnė bei techniškesnė nei buvęs varžovas.
Jie turi žaidėjų su tarptautine patirtimi, rungtyniaujančių Čempionų lygoje, tad tai bus aukštesnės kvalifikacijos varžovas“, – kalbėjo E. Jankauskas.
Visgi treneris paminėjo ir tai, kad sudėtyje bus ir pokyčių. Viena tokių – žaisti dėl traumos šiame lange nebegalės Pijus Širvys.
„Manau, kad tikrai turime gerą sudėtį ir pajėgų atsarginių žaidėjų suolą. Sudėtyje pakeitimų bus, bet tai nebūtinai susiję su varžovo pajėgumu.
Tai nulemia įvairios aplinkybės ir faktoriai: žaidėjų fizinė būklė, laikas po traumų, žaidybinis laikas klubuose, tad stengsimės rasti geriausią balansą, kad išlaikytume intensyvumą visas rungtynes.
Labai svarbu bus ir tie žaidėjai, kurie įsitrauks į kovą po keitimų. Džiugu, nes praėjusios rungtynės parodė, kad nuo suolo pakilę futbolininkai buvo aktyvūs ir žaidimo kokybė nenukrito“, – dėstė jis.
Azerbaidžano atstovai savo spaudos konferencijos metu kaip Lietuvos rinktinės stiprybes išskyrė žaidimą standartinių padėčių metu bei greitose atakose. Nuo to nebėgo ir E. Jankauskas.
„Turbūt visos šiuolaikinio futbolo komandos turi susitarimą, jog perėmus kamuolį būtina kuo greičiau bėgti į ataką, nes tuomet varžovų gynyba nebūna organizuota. Aukščiausio lygio komandos būtent tuo ir išsiskiria – jos geba tai padaryti itin greitai, vos vienu ar dviem prisilietimais.
Mes ir patys esame patyrę, kaip po kampinio gauname kontrataką į mūsų vartus, todėl puolant visada privalu galvoti ir apie gynybą. Mums tai sėkmingai yra pavykę, dėl to varžovai tai, turbūt, ir paminėjo. Žinome, kad jie žino mūsų kai kurias stiprybes, tad bandysime jas išnaudoti dar geriau“, – mintimis dalinosi treneris.
Bendras Lietuvos ir Azerbaidžano futbolo vardiklis – istoriją pastarojoje šalyje su Baku „Sabah“ kuriantis Lietuvos treneris Valdas Dambrauskas. E. Jankauskas teigė su tautiečiu prieš dvikovą nekalbėjęs, tačiau neatmeta tokios galimybės ateityje.
„Tikrai labai džiaugiamės istoriniu pasiekimu, kurį jis įgyvendino su savo treniruojama komanda, ir nuoširdžiai linkime jam sėkmės toliau.
Kai būsime Azerbaidžane, manau, tikrai atrasime laiko susitikti, pasidalinti įžvalgomis ar patarimais. Tačiau dabar remiamės savo sukauptomis žiniomis ir informacija, kurią turime paruošę patys. Informacijos turime užtektinai ir esame pasiruošę“, – akcentavo treneris.
Dar po savaitės komandos susitiks atsakomojoje dvikovoje Baku mieste, tačiau šiuo metu E. Jankauskas tikino apie antrą mačą visiškai negalvojantis.
„Per kelias dienas neparuoši komandos keliems skirtingiems scenarijams, o mes į kiekvienas rungtynes žiūrime kaip į pačias svarbiausias, o kas bus po jų – matysime vėliau.
Todėl dabar koncentruojamės tik į sekmadienio rungtynes, kurios mums yra prioritetas“, – užbaigė jis.
**********
Likęs Lietuvos rinktinės rugsėjo-spalio mėnesių grafikas:
Rugsėjo 27 diena (sekmadienis)
16.00 val. Lietuva – Azerbaidžanas
Rugsėjo 30 diena (trečiadienis)
19.00 val. Lietuva – Andora
Spalio 4 diena (sekmadienis)
16.00 val. Azerbaidžanas – Lietuva
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.