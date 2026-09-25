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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Futbolininkų emocijos po pergalės: „Kantrybė čia buvo svarbiausia“

2026-09-25 14:25 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-25 14:25
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Lietuvos rinktinei pavyko sėkmingai pradėti naująjį Tautų lygos ciklą.

Lietuvos futbolo rinktinė | Organizatorių nuotr.

Lietuvos rinktinei pavyko sėkmingai pradėti naująjį Tautų lygos ciklą.

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Edgaro Jankausko auklėtiniai išvykoje po dviejų antrame kėlinyje pelnytų įvarčių 2:0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkus ir atsidarė savo taškų sąskaitą.

Vieną iš įvarčių pelnė Lukas Michelbrink, antro kėlinio pradžioje surengęs įspūdingą slalomą tarp oponentų gynėjų ir jį užbaigęs tiksliu smūgiu.

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Vokietijoje augusiam žaidėjui tai buvo pirmasis tikslus smūgis vilkint Lietuvos rinktinės marškinėlius.

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„Labai geras jausmas, tikrai labai didžiuojuosi komanda. Tai buvo geros visos komandos rungtynės, visi norėjo laimėti. Jau prieš mačą jautėsi labai geras ryšys, buvo gera atmosfera, tikrai galėjai jausti tą energiją, kad norime laimėti, ir, manau, tai parodėme aikštėje. Mes galime žaisti futbolą, galime žaisti gražų futbolą ir mušti gražius įvarčius.

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Kitos rungtynės bus namuose, prie savų sirgalių. Smagu, kad sirgaliai buvo su mumis ir šiandien labai geras jausmas juos turėti čia. Manau, kad namuose galime parodyti geriausią savo versiją ir nugalėti Azerbaidžaną“, – į sekmadienio dvikovą žvelgė žaidėjas.

Pakomentavo jis ir savąjį įvartį.

„Man jis reiškia labai, labai daug. Mano šeima rungtynes žiūrėjo per televizorių ir, manau, jie visi didžiuojasi. Aš ir pats labai didžiuojuosi, kad įmušiau pirmąjį savo įvartį nacionalinėje rinktinėje. Taip pat esu labai dėkingas komandai, vyrukai man labai padėjo greitai į ją įsilieti. Tiesiog labai geras jausmas“, – akcentavo futbolininkas.

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Jis taip pat džiaugėsi atsirandančiu vis didesniu tarpusavio supratimu su aikštės vidurio partneriu Gvidu Gineičiu.

„Mes turime labai gerą ryšį, manau, futbolą suprantame vienodai, tad su juo žaisti labai malonu. Man atrodo, kad vien per antrąjį kėlinį vienas kitam atlikome gal 50 perdavimų. Buvo tikrai smagu ir tikiuosi, kad kartu sužaisime dar daug rungtynių“, – su šypsena pasakojo saugas.

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Tuo tarpu solidžias rungtynes gynyboje sužaidęs Artemijus Tutyškinas išskyrė, jog itin svarbu šioje dvikovoje buvo kantrybė.

„Manau, kantrybė čia buvo svarbiausia. Tikrai matėsi komandų lygis, matėsi, kad žaidžiame pajėgiose lygose. Bet atvažiavus čia niekas nemokamai taškų neduos, niekas nepasiduos – jie irgi nori kovoti.

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Išvarginome juos, turėjome savo šansų, išnaudojome juos ir manau, kad nusipelnėme pergalės.

Jie bandė provokuoti, bet labai svarbu buvo toms provokacijoms nepasiduoti. Žinojome ir tai, kad teisėjas jaunas, gali rodyti korteles. Mums svarbiausia buvo žiūrėti į save, laikytis savo plano“, – patirtį nupasakojo saugas.

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Likęs Lietuvos rinktinės rugsėjo-spalio mėnesių grafikas:

Rugsėjo 27 diena (sekmadienis)

16.00 val. Lietuva – Azerbaidžanas

Rugsėjo 30 diena (trečiadienis)

19.00 val. Lietuva – Andora

Spalio 4 diena (sekmadienis)

16.00 val. Azerbaidžanas – Lietuva

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