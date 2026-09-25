Velička užfiksavo dvigubą dublį Australijos lygoje

Gynėjas iš Lietuvos vėl buvo ryškus ir rungtynes baigė su dvigubu dubliu sąskaitoje.
Viso aikštėje A.Velička praleido 22 minutes, pelnė 17 taškų (4/10 dvit., 2/8 trit., 3/5 baud.), atkovojo 4 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 11 rezultatyvių perdavimų, blokavo metimą, 3 kartus suklydo, 2 sykius prasižengė ir surinko 18 naudingumo balų.
Nugalėtojams Maxas Mackinnonas įmetė 29 taškus (6/8 trit.), Nate’as Hintonas pridėjo 16 (10 atk. kam.).
Pralaimėjusiems Tyleris Harvey pelnė 20 taškų (8/23 metimai), Miltonas Doyle’as surinko 16 (2/8 trit.).
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.