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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Ispanija Tautų lygoje laimėjo 5 įvarčių fiestą prieš Angliją

2026-09-26 23:48 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-26 23:48
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Ispanijos rinktinė UEFA Tautų lygos A diviziono rungtynėse svečiuose 3:2įveikė Anglijos futbolininkus. 

Rungtynių akimirka | EPA nuotr.

Ispanijos rinktinė UEFA Tautų lygos A diviziono rungtynėse svečiuose 3:2įveikė Anglijos futbolininkus. 

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Grubia varžovo klaida pasinaudojęs Lamine‘as Yamalis rungtynių pradžioje pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė Ispaniją į priekį 1:0.

Greitos surengtos atakos smaigalyje atsidūręs Anthony Gordonas puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išlygino rezultatą 1:1.

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Netrukus Harry Kane‘o galva smūgiuotą kamuolį bandydamas koja išmušti Marcas Cucurella nukreipė kamuolį į savus vartus ir Anglija išsiveržė į priekį 2:1.

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H. Kane‘ui antrojo kėlinio pradžioje nepavyko realizuoti teisėjo po VAR peržiūros skirto vienuolikos metrų baudinio, smūgiuotas kamuolys sudrebino skersinį.

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Alexas Baena sužaidus valandą tiksliu smūgiu iš tolimesnės distancijos atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 2:2.

Mikelis Oyarzabalis sėkmingai perkėlė kamuolį per vartininką ir vėl persvėrė rezultatą Ispanijos rinktinės naudai 3:2.

L. Yamalis tapo jauniausiuoju futbolininku (19 metų ir 75 dienos), pasižymėjusiu prieš Angliją rungtynėse „Wembley“ stadione per pastaruosius 20 metų. Pastarasis taip pat pelnė trečią greičiausią įvartį, kurį Anglijos rinktinė praleido žaisdama šiame stadione.

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