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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

„Formulėje 1“ – artimiausias finišas per 24 metus

2026-09-26 23:35 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-26 23:35
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George'as Russellas Azerbaidžano GP lenktynėse iškovojo pergalę, tačiau iki pat finišo jam teko atlaikyti Maxo Verstappeno spaudimą. „Mercedes“ pilotas olandą aplenkė vos 0.196 sek. – tai artimiausias finišas „Formulėje 1“ nuo 2002 metų.

Maxas Verstappenas ir George'as Russellas | Scanpix nuotr.
GALERIJA (19)

George'as Russellas Azerbaidžano GP lenktynėse iškovojo pergalę, tačiau iki pat finišo jam teko atlaikyti Maxo Verstappeno spaudimą. „Mercedes“ pilotas olandą aplenkė vos 0.196 sek. – tai artimiausias finišas „Formulėje 1“ nuo 2002 metų.

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(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Formulė 1“: Azerbaidžano GP lenktynės (09.26)

Po lenktynių britas atskleidė, kad prieš finišą susidūrė su technine problema.

„Kai dėl Botto avarijos pasirodė geltonos vėliavos, atleidau akceleratorių, o kai vėl paspaudžiau, nebeturėjau turbinos. Tuomet nebeturėjau galios, o Maxas beveik mane aplenkė ties finišo linija. Būtų buvę tikrai labai gaila taip prarasti pergalę“, – sakė G. Russellas.

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Artimiausi finišai „Formulės 1“ istorijoje:

1. Italija, 1971 m. – Peteris Gethinas – Ronnie Petersonas, 0.010 sek.

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2. JAV, 2002 m. – Rubensas Barrichello – Michaelis Schumacheris, 0.011 sek.

3. Ispanija, 1986 m. – Ayrtonas Senna – Nigelas Mansellas, 0.014 sek.

4. Austrija, 1982 m. – Elio de Angelis – Keke Rosbergas, 0.050 sek.

5. Italija, 1969 m. – Jackie Stewartas – Jochenas Rindtas, 0.080 sek.

6. Prancūzija, 1961 m. – Giancarlo Baghetti – Danas Gurney, 0.100 sek.

7. Prancūzija, 1954 m. – Juanas Manuelis Fangio – Karlas Klingas, 0.100 sek.

8. Kanada, 2000 m. – Michaelis Schumacheris – Rubensas Barrichello, 0.174 sek.

9. Australija, 2023 m. – Maxas Verstappenas – Lewisas Hamiltonas, 0.179 sek.

10. Austrija, 2002 m. – Michaelis Schumacheris – Rubensas Barrichello, 0.182 sek.

Be pergalės, G. Russellas Baku trasoje pasiekė ir vadinamąjį „Grand Slam“ pasiekimą – jis laimėjo kvalifikaciją, lenktynes, išlaikė pirmąją vietą visų lenktynių metu ir užfiksavo greičiausią ratą.

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