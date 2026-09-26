„Formulėje 1“ – artimiausias finišas per 24 metus

Po lenktynių britas atskleidė, kad prieš finišą susidūrė su technine problema.
📊 Ce Grand Prix d’Azerbaïdjan a vu le deuxième écart le plus serré à l’arrivée d’un Grand Prix au XXIe siècle 🤯— Tear Off (@TearOffFR) September 26, 2026
Avec un écart de 0,196s entre George Russell et Max Verstappen, l’épreuve de Bakou s’inscrit juste derrière le record, toujours détenu par le Grand Prix… pic.twitter.com/WnYuvqCLgN
„Kai dėl Botto avarijos pasirodė geltonos vėliavos, atleidau akceleratorių, o kai vėl paspaudžiau, nebeturėjau turbinos. Tuomet nebeturėjau galios, o Maxas beveik mane aplenkė ties finišo linija. Būtų buvę tikrai labai gaila taip prarasti pergalę“, – sakė G. Russellas.
Artimiausi finišai „Formulės 1“ istorijoje:
1. Italija, 1971 m. – Peteris Gethinas – Ronnie Petersonas, 0.010 sek.
2. JAV, 2002 m. – Rubensas Barrichello – Michaelis Schumacheris, 0.011 sek.
3. Ispanija, 1986 m. – Ayrtonas Senna – Nigelas Mansellas, 0.014 sek.
4. Austrija, 1982 m. – Elio de Angelis – Keke Rosbergas, 0.050 sek.
5. Italija, 1969 m. – Jackie Stewartas – Jochenas Rindtas, 0.080 sek.
6. Prancūzija, 1961 m. – Giancarlo Baghetti – Danas Gurney, 0.100 sek.
7. Prancūzija, 1954 m. – Juanas Manuelis Fangio – Karlas Klingas, 0.100 sek.
8. Kanada, 2000 m. – Michaelis Schumacheris – Rubensas Barrichello, 0.174 sek.
9. Australija, 2023 m. – Maxas Verstappenas – Lewisas Hamiltonas, 0.179 sek.
10. Austrija, 2002 m. – Michaelis Schumacheris – Rubensas Barrichello, 0.182 sek.
Be pergalės, G. Russellas Baku trasoje pasiekė ir vadinamąjį „Grand Slam“ pasiekimą – jis laimėjo kvalifikaciją, lenktynes, išlaikė pirmąją vietą visų lenktynių metu ir užfiksavo greičiausią ratą.
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