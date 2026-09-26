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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Supertaurės pusfinalyje: Osmano lemiamas tritaškis palaidojo „Panathinaikos“ viltis

2026-09-26 23:15 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-26 23:15
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Graikijos Supertaurės pusfinalio rungtynėse Atėnų „Panathinaikos“ komanda 82:84 (15:24, 19:14, 24:17, 24:29) nusileido Salonikų PAOK krepšininkams.

Supertaurės pusfinalyje: Osmano lemiamas tritaškis palaidojo „Panathinaikos“ viltis

Graikijos Supertaurės pusfinalio rungtynėse Atėnų „Panathinaikos“ komanda 82:84 (15:24, 19:14, 24:17, 24:29) nusileido Salonikų PAOK krepšininkams.

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Finale Andrea Trinchieri auklėtiniai susitiks su Pirėjo „Olympiacos“ ekipa.

Likus 27 sekundėms PAO atsiliko 4 taškais, bet Sylvainas Francisco pataikė tritaškį (79:80), tada Nickas Calathesas pataikė vieną baudą iš dviejų, o S.Francisco pridėjo dar vieną tolimą metimą – 82:81. Paskutinei atakai PAOK turėjo 14 sekundžių: N.Calathesas prametė tritaškį, bet atkovotas kamuolys puolime suteikė antrą šansą ir Cedi Osmanas tritaškiu nulėmė Salonikų ekipos pergalę.

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Nugalėtojams C.Osmanas pelnė 18 taškų (6 atk. kam.), Kyle‘as Alexanderis – 15, Marcusas Fosteris – 12 (6 rez. perd.), Benas Moore‘as – 11 (9 atk. kam.), Breeinas Tyree‘as pridėjo 10.

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PAO ekipai S.Francisco įmetė 20 taškų (2/5 tritaškiai, 7 rez. perd., 5 kld.), Brancou Badio – 17, Mathiasas Lessortas – 13, Juancho Hernangomezas – 10 (6 atk. kam.), Nikos Rogavopoulos surinko 8 (9 atk. kam.).

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