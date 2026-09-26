Supertaurės pusfinalyje: Osmano lemiamas tritaškis palaidojo „Panathinaikos“ viltis

Finale Andrea Trinchieri auklėtiniai susitiks su Pirėjo „Olympiacos“ ekipa.
Likus 27 sekundėms PAO atsiliko 4 taškais, bet Sylvainas Francisco pataikė tritaškį (79:80), tada Nickas Calathesas pataikė vieną baudą iš dviejų, o S.Francisco pridėjo dar vieną tolimą metimą – 82:81. Paskutinei atakai PAOK turėjo 14 sekundžių: N.Calathesas prametė tritaškį, bet atkovotas kamuolys puolime suteikė antrą šansą ir Cedi Osmanas tritaškiu nulėmė Salonikų ekipos pergalę.
Nugalėtojams C.Osmanas pelnė 18 taškų (6 atk. kam.), Kyle‘as Alexanderis – 15, Marcusas Fosteris – 12 (6 rez. perd.), Benas Moore‘as – 11 (9 atk. kam.), Breeinas Tyree‘as pridėjo 10.
PAO ekipai S.Francisco įmetė 20 taškų (2/5 tritaškiai, 7 rez. perd., 5 kld.), Brancou Badio – 17, Mathiasas Lessortas – 13, Juancho Hernangomezas – 10 (6 atk. kam.), Nikos Rogavopoulos surinko 8 (9 atk. kam.).
🔥 CEDI OSMAN "SLAYS" FORMER TEAM PANATHINAIKOS AT THE BUZZER— Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 26, 2026
⚫️⚪️ PAOK THESSALONIKI registers a MEGA UPSET over the Greens to move to the SuperCup Final pic.twitter.com/hrZEwtEor4
CEDİ OSMAN, ESKİ TAKIMINI YIKIYOR 😱😱😱— Euroleague Time (@euroleague_time) September 26, 2026
pic.twitter.com/7wO0GdZPIY https://t.co/oJhoSAVGPs
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