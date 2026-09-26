„Hapoel“ su rezervine sudėtimi lengvai įveikė varžovus taurės kovose

Šioje dvikovoje Dimitris Itoudis rotavo savo sudėtimi ir visi pagrindiniai žaidėjai prieš dvigubą savaitę Eurolygoje gavo poilsio.
Nugalėtojams Tai‘us Odiase pelnė 15 taškų (9 atk. kam.), Khadeenas Carringtonas – 14, Eugene‘as Germanas, Guy‘us Palatinas ir Ishas Wainrightas – po 10, Maxas Heideggeris pridėjo 9.
Pralaimėjusiems Lovellas Cabbilas surinko 16 taškų, Tyreekaas Smithas – 14, Christianas Colemanas – 12 taškų (12 atk. kam.).
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