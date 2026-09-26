Verstappenas ir Russellas nepritarė Norriso siūlymui: „To būtų per daug“

L. Norriso lenktynės Baku trasoje baigėsi 35-ajame rate, kai po saugos automobilio pasitraukimo F. Colapinto pirmame posūkyje užblokavo ratus ir nesuvaldė bolido. Argentinietis trenkėsi į komandos draugą Pierre'ą Gasly, o šis kliudė šalia važiavusį L. Norrisą. Visi trys pilotai dėl incidento buvo priversti pasitraukti iš lenktynių.
Po finišo įniršęs L. Norrisas pareiškė, kad už tokį veiksmą F. Colapinto turėtų būti skirta bent vienerių lenktynių diskvalifikacija, tačiau su tokiu vertinimu nesutiko G. Russellas.
„Manau, kad tai būtų per griežta. Po saugos automobilio pakartotinio starto padangos būna šaltos, o dėl labai nedidelės klaidos gali kilti didžiulės pasekmės. Iš to, ką mačiau šiandien, būtent taip ir nutiko – maža klaida turėjo didžiulių padarinių“, – sakė „Mercedes“ pilotas.
G. Russello nuomone, vienerių lenktynių diskvalifikacija turėtų būti taikoma tik gerokai rimtesniais atvejais.
„Asmeniškai manau, kad lenktynių diskvalifikacijos turėtų būti skiriamos už tyčinį itin pavojingą ir neatsakingą elgesį. Šiuo atveju tiesiog nepasisekė“, – pridūrė britas.
G. Russello nuomonei pritarė ir M. Verstappenas. „Red Bull“ pilotas pabrėžė, kad F. Colapinto pripažino savo klaidą ir atsiprašė.
„Svarbu, kad pilotas, sukėlęs incidentą, suprastų, ką padarė, ir atsiprašytų. Tokie dalykai nutinka: nedidelė klaida ar neteisingai įvertinta situacija, užblokuoti ratai, prastas sukibimas ir tada dėl to nukenčia tiek daug bolidų“, – sakė olandas.
M. Verstappenas taip pat pripažino, kad L. Norrisui ir „Alpine“ ekipai incidentas buvo itin skaudus, tačiau nemanė, kad už jį reikėtų suspenduoti F. Colapinto.
„Tai nemalonu visiems, kurie buvo įsivėlę į šį incidentą, bet, kaip sakė George'as, vienerių lenktynių diskvalifikacija tikriausiai būtų per griežta“, – teigė M. Verstappenas.
Už avarijos sukėlimą teisėjai F. Colapinto skyrė 10 sekundžių baudą. Kadangi argentinietis lenktynių nebaigė, jos pritaikyti nebuvo galimybės, todėl bauda bus perkelta į Malaizijos GP kaip 5 starto pozicijų bauda.
L. Norrisui nesėkmė Baku trasoje buvo ypač skaudi – britas taip ir nepelnė taškų, nors į Azerbaidžaną atvyko jau turėdamas sudėtingą situaciją kovoje dėl čempiono titulo.
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