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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Azerbaidžane – Russello pergalė vos 0.196 sek. skirtumu ir „McLaren“ krachas

2026-09-26 15:48 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-26 15:48
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Neįprastu laiku – šeštadienį – Azerbaidžane surengtos „Formulės 1“ lenktynės. Jos buvo atkeltos iš sekmadienio, kad nesutaptų su rugsėjo 27 d. gedulo diena, kai Azerbaidžane prisimenami per Antrąjį Kalnų Karabacho karą žuvę Azerbaidžano kariai.

Azerbaidžano GP lenktynės | EPA/ALI HAIDER nuotr.
GALERIJA (19)

Neįprastu laiku – šeštadienį – Azerbaidžane surengtos „Formulės 1“ lenktynės. Jos buvo atkeltos iš sekmadienio, kad nesutaptų su rugsėjo 27 d. gedulo diena, kai Azerbaidžane prisimenami per Antrąjį Kalnų Karabacho karą žuvę Azerbaidžano kariai.

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(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Formulė 1“: Azerbaidžano GP lenktynės (09.26)

George‘as Russellas („Mercedes“) užtikrintai pradėjo lenktynes iš „pole“ pozicijos, o Charlesas Leclercas („Ferrari“) prarado antrą vietą kovoje su Oscaru Piastri („McLaren“). Lando Norrisas („McLaren“) aplenkė Isacką Hadjarą („Red Bull“) ir pakilo į 4-ą vietą, Lewisas Hamiltonas („Ferrari“) liko 6-as, o Maxas Verstappenas („Red Bull“) pakilo į 7-ą poziciją. Čempionato lyderis Kimi Antonelli („Mercedes“) buvo atsargus ir per pirmą ratą iš 16-os vietos netgi nukrito į 17-ą.

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M. Verstsappenas antrajame rate aplenkė L. Hamiltoną ir pakilo į 6-ą vietą. Netrukus I. Hadjaras susitvarkė su L. Norrisu, kurį čia pat aplenkė ir M. Verstappenas.

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Gerą greitį demonstravę „Red Bull“ pilotai greitai susitvarkė ir su Ch. Leclercu bei pakilo į 3-4 vietas. Po kelių minučių „Red Bull“ vadovai kreipėsi į I. Hadjarą ir liepė jam praleisti M. Verstappeną į 3-ią vietą. K. Antonelli tuo metu po truputį „yrėsi“ į priekį ir važiavo 14-as.

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17-ajame rate L. Hamiltonas aplenkė L. Norrisą ir pakilo į 6-ą vietą. K. Antonelli tuo metu jau buvo 10-as.

Lenktynių viduryje G. Russellas prilietė trasos barjerus, bet komanda jam pranešė, kad bolidas nenukentėjo.

30-ajame rate L. Norrisas išvažiavo už trasos ribų ir iš 7-os vietos krito į 9-ą, atsidurdamas už P. Gasly bei K. Antonelli. Dar po rato Alexas Albonas („Williams“) sudaužė bolidą, o trasoje pasirodė saugos automobilis. Visi lyderiai tuo metu pasuko į boksus ir išlaikė turėtas pozicijas.

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Vos pasitraukus saugos automobiliui M. Verstappenas aplenkė L. Norrisą ir pakilo į 2-ą vietą. Kiek toliau rikiuotėje įvyko incidentas – Franco Colapinto („Alpine“) „banzai“ manevru lėkė į posūkį, trenkėsi į komandos draugą P. Gasly, o šis tuomet išmušė ir L. Norrisą, o visa trijulė pasitraukė iš lenktynių. Tuo pačiu metu Arvidas Lindbladas („Racing Bulls“) rėžėsi į komandos draugą Liamą Lawsoną. Po šio chaoso į 7-ą vietą pakilo K. Antonelli, į 8-ą – Estebanas Oconas („Haas“), į 9-ą – Oliveris Bearmanas („Haas“), o į 10-ą – A. Lindbladas.

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Likus 13 ratų saugos automobilis pasitraukė iš trasos. Po dar 2 ratų I. Hadjaro spaustas O. Piastri per vėlai stabdė, išlėkė iš trasos ir nugarmėjo iš 3-ios vietos į 15-ą. Tuomet į 3-ią vietą pakilo I. Hadjaras, į 4-ą – Ch. Leclercas, į 5-ą – L. Hamiltonas, į 6-ą – K. Antonelli, į 7-ą – E. Oconas, į 8-ą – O. Bearmanas, į 9-ą – A. Lindbladas, o į 10-ą – Nico Hulkenbergas („Audi“).

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Likus 8 ratams K. Antonelli aplenkė L. Hamiltoną ir pakilo į 5-ą vietą.

Paskutiniuose ratuose A. Lindbladas dar spėjo aplenkti O. Bearmaną, o Carlosas Sainzas („Williams“) pakilo į taškų zoną, susitvarkydamas su N. Hulkenbergu. Prieš pat finišą bolidą dar sudaužė Valtteri Bottas („Cadillac“), bet tai jau nieko nepakeitė.

M. Verstappenas ilgą laiką važiavo mažesniu nei 1 sek. atstumu nuo G. Russello, bet aplenkti varžovo nepajėgė. Finiše lyderius skyrė vos 0.196 sek., o G. Russellas vos atsilaikė, nes turėjo problemų su varikliu paskutiniame rate. Prieš pat finišą A. Lindbladas aplenkė E. Oconą ir iškovojo 7-ą vietą.

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Azerbaidžano GP lenktynių rezultatai:

K. Antonelli (302 taškai) išlaikė pirmą vietą pilotų įskaitoje. Už jo rikiuojasi G. Russellas (236) bei L. Hamiltonas (199). Konstruktorių įskaitoje lyderių trejetą sudaro „Mercedes“ (538), „Ferrari“ (378) bei „McLaren“ (306).

16-osios sezono lenktynės – Bahreino GP – bus surengtos spalio 4 d. Malaizijoje. Jas, kaip ir visą sezoną, tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

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