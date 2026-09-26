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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

„Formulės 1“ užkulisiuose – Hornerio prisipažinimas: įvardijo vienintelę komandą, dėl kurios grįžtų

2026-09-26 12:55 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-26 12:55
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Christianas Horneris užsiminė, kad yra tik viena „Formulės 1“ komanda, dėl kurios jis sutiktų sugrįžti į vadovo pareigas neturėdamas dalies ekipos akcijų. Tai – legendinė „Ferrari“.

Christianas Horneris | „Stop“ kadras

Christianas Horneris užsiminė, kad yra tik viena „Formulės 1“ komanda, dėl kurios jis sutiktų sugrįžti į vadovo pareigas neturėdamas dalies ekipos akcijų. Tai – legendinė „Ferrari“.

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Buvęs „Red Bull“ vadovas iš F-1 pasitraukė 2025 metų liepą, kai po daugiau nei dviejų dešimtmečių darbo buvo atleistas iš komandos vadovo ir generalinio direktoriaus pareigų. Ch. Horneris „Red Bull“ ekipai vadovavo nuo pat jos debiuto 2005 metais ir per šį laikotarpį išgyveno du itin sėkmingus komandos dominavimo laikotarpius. 2010–2013 metais Sebastianas Vettelis keturis kartus iš eilės tapo pasaulio čempionu, o „Red Bull“ tiek pat kartų laimėjo konstruktorių įskaitą. 2021–2024 metais dar keturis čempionų titulus iškovojo Maxas Verstappenas, o 2022 ir 2023 metais „Red Bull“ triumfavo ir konstruktorių įskaitoje.

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Po išsiskyrimo su „Red Bull“ Ch. Horneris svarstė įvairius variantus, kaip galėtų sugrįžti į „Formulę 1“. Vis dėlto jis neslepia, kad norėtų ne tiesiog užimti komandos vadovo kėdę, o įsigyti dalį ekipos.

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„Aš buvau samdomas darbuotojas. 21 metus praleidau komandos vadovo poste. Man nebereikia prie to grįžti“, – sakė Ch. Horneris.

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Vis dėlto britas pripažino, kad yra viena išimtis.

„Šiuo gyvenimo etapu yra tik viena komanda, dėl kurios sutikčiau nedalyvauti jos valdyme kaip savininkas. Ar svarstyčiau „Ferrari“? Žinoma. „Ferrari“ yra didžiausias prekės ženklas „Formulėje 1“. Tai svajonė. Ir, galima sakyti, tai snaudžiantis „Formulės 1“ milžinas“, – teigė Ch. Horneris.

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„Ferrari“ nuo 2008 metų nėra laimėjusi konstruktorių čempionato, o paskutinį kartą Italijos ekipos pilotas pasaulio čempionu tapo 2007-aisiais, kai titulą iškovojo Kimi Raikkonenas.

Šiuo metu komandai vadovauja Fredericas Vasseur, kurio sutartis buvo pratęsta 2025 metų liepą.

Ch. Horneris taip pat pripažino, kad jo motyvaciją sugrįžti į F-1 kursto ne tik noras vėl vadovauti komandai. Jis nepraleido progos užsiminti ir apie savo ilgametį varžovą Toto Wolffą.

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„Ateina momentas, kai komandos konkurencingumas tampa svarbesnis už kitus ego reikalus. Man labai pasisekė, nes galiu būti išrankus. Jei nieko nedarysiu, galiu visą likusį gyvenimą tiesiog gyventi čia ir rūpintis tuo, ar lis, ar žolė bus žalia. Bet ar tai mane tenkins? Ne. Vis dar jaučiu, kad laukia dar vienas šokis. O Toto reikia truputį sujaukti plaukus. Jam lengva, kol manęs nėra. Tad kodėl jis norėtų, kad grįžčiau? Tikriausiai suteikčiau jam daugiau rūpesčių nei bet kuris kitas žmogus“, – pareiškė Ch. Horneris.

Būtent su T. Wolffu britą siejo vienas aršiausių konfliktų šiuolaikinėje F-1. „Red Bull“ ir „Mercedes“ kovojo dėl čempionų titulų, o jų vadovų nesutarimai ypač išryškėjo 2021 metais, kai M. Verstappenas paskutiniame sezono etape aplenkė Lewisą Hamiltoną ir tapo pasaulio čempionu.

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