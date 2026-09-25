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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Azerbaidžano GP kvalifikacijoje – seniai neregėtas Russello dominavimas ir Antonelli nesėkmė

2026-09-25 16:12 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-25 16:12
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Baku (Azerbaidžanas) neįprastą dieną – penktadienį – vyko „Formulės 1“ etapo kvalifikacija. Joje visiškai dominavo britas George‘as Russellas. Jis su „Mercedes“ bolidu ratą įveikė per 1 min. 42.526 sek.

Kimi Antonelli | Stop kadras

Baku (Azerbaidžanas) neįprastą dieną – penktadienį – vyko „Formulės 1“ etapo kvalifikacija. Joje visiškai dominavo britas George‘as Russellas. Jis su „Mercedes“ bolidu ratą įveikė per 1 min. 42.526 sek.

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G. Russellas net 0.837 sek. aplenkė artimiausią varžovą – Charlesą Leclercą („Ferrari“). Vos 0.001 sek. nuo Ch. Leclerco atsiliko Oscaras Piastri („McLaren“), o ketvirtas finišavo po traumos grįžęs prancūzas Isackas Hadjaras („Red Bull“).

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„Tai turbūt didžiausiu skirtumu iškovota pergalė mano karjeroje, įskaitant net ir žemesnių serijų lenktynes“, – stebėjosi G. Russellas.

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Visi kiti sportininkai lyderiui pralaimėjo daugiau nei 1 sek. 5-ą startinę vietą užėmė Lando Norrisas („McLaren“), klydęs paskutinio bandymo metu. Toliau išsirikiavo Lewisas Hamiltonas („Ferrari“), o Maxas Verstappenas („Red Bull“) liko tik 8-as, dar praleidęs į priekį Pierre‘ą Gasly („Alpine“).

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Čempionato lyderis italas Kimi Antonelli „Mercedes“ bolidą sudaužė jau pirmoje kvalifikacijos dalyje. Jis kliudė barjerus ir dar tikėjosi tęsti kvalifikaciją, bet komanda jam pranešė, kad nespės sutaisyti bolido. Jis taip ir liko 16-oje vietoje.

Azerbaidžano GP kvalifikacijos rezultatai:

K. Antonelli su 292 taškais dominuoja pilotų įskaitoje. Už jo rikiuojasi G. Russellas (211) bei L. Hamiltonas (191). Konstruktorių įskaitoje pirmąjį trejetą sudaro „Mercedes“ (503), „Ferrari“ (358) bei „McLaren“ (306).

Azerbaidžano GP lenktynės prasidės šeštadienį 14 val. Lietuvos laiku. Lenktynės buvo atkeltos iš sekmadienio, kad nesutaptų su rugsėjo 27 d. gedulo diena, kai Azerbaidžane prisimenami per Antrąjį Kalnų Karabacho karą žuvę Azerbaidžano kariai.

Lenktynes tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

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