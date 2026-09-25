Kazakevičius po sezono NCAA sugrįžta į Vokietiją

Paskelbta, kad pasirašyta sutartis su 21 metų 206 cm ūgio Danu Kazakevičiumi, kuris grįžta į Vokietiją po metų pertraukos.
Aukštaūgis 2022–2025 m. rungtyniavo Vokietijos trečiajame divizione, o pernai išvyko į NCAA, kur gynė Howardo universiteto „Bison“ garbę.
D.Kazakevičius NCAA per 14 minučių įmesdavo 3,7 taško, atkovodavo 2,4 kamuolio ir atlikdavo po 1 rezultatyvų perdavimą.
2020–2021 m. D.Kazakevičius tobulėjo Vilniaus „Ryto“ sistemoje ir žaidė Regionų krepšinio lygoje (RKL).
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