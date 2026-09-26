Po nukelto revanšo su Mayweatheriu – naujas Pacquiao iššūkis?

A. Joshua ir T. Fury dvikova gruodžio 11 dieną įvyks Kardifo „Principality Stadium“ ir bus tiesiogiai transliuojama per „Netflix“. Renginio organizatoriai svarsto galimybę tą patį vakarą surengti ir M. Pacquiao kovą su Sh. Stevensonu.
Apie tokias derybas pranešė „BoxingScene“. Pasak leidinio šaltinių, „Netflix“ norėtų, kad M. Pacquiao ir Sh. Stevensono kova būtų antra pagrindinė vakaro kova.
🚨 Talks are ongoing for a Manny Pacquiao vs Shakur Stevenson 'double main event' on the same card as Tyson Fury vs Anthony Joshua, reports @pugboxing. pic.twitter.com/KhC3qiW2S2REKLAMA— Boxing News (@BoxingNewsED) September 24, 2026
Vis dėlto kol kas susitarimas nėra pasiektas. M. Pacquiao patarėjas Jasas Mathuras patvirtino, kad nė vienam iš boksininkų dar nebuvo pateiktos galutinės kovos sutartys.
M. Pacquiao į profesionalų ringą sugrįžo 2025 metų liepą, kai Las Vegase susitiko su tuometiniu WBC pusvidutinio svorio kategorijos čempionu Mario Barriosu. Po 12 raundų teisėjai užfiksavo lygiąsias.
Filipinietis taip pat pastaruoju metu buvo siejamas su dar vienu itin garsiu sugrįžimu į ringą. Jis turėjo antrą kartą karjeroje susikauti su Floydu Mayweatheriu, tačiau planuota kova buvo nukelta.
Pirmoji M. Pacquiao ir F. Mayweatherio akistata įvyko dar 2015 metais. Tuomet per 12 raundų vienbalsiu teisėjų sprendimu pergalę iškovojo amerikietis.
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