Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Po nukelto revanšo su Mayweatheriu – naujas Pacquiao iššūkis?

2026-09-26 14:44 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-26 14:44
Pridėkite kaip šaltinį Google

Manny Pacquiao gali sugrįžti į ringą viename laukiamiausių šių metų bokso vakarų. Pranešama, kad 47-erių filipinietis derasi dėl kovos su Shakuru Stevensonu tą patį vakarą, kai Anthony Joshua susitiks su Tysonu Fury.

Manny Pacquiao | Scanpix nuotr.

Manny Pacquiao gali sugrįžti į ringą viename laukiamiausių šių metų bokso vakarų. Pranešama, kad 47-erių filipinietis derasi dėl kovos su Shakuru Stevensonu tą patį vakarą, kai Anthony Joshua susitiks su Tysonu Fury.

REKLAMA
0

A. Joshua ir T. Fury dvikova gruodžio 11 dieną įvyks Kardifo „Principality Stadium“ ir bus tiesiogiai transliuojama per „Netflix“. Renginio organizatoriai svarsto galimybę tą patį vakarą surengti ir M. Pacquiao kovą su Sh. Stevensonu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tokias derybas pranešė „BoxingScene“. Pasak leidinio šaltinių, „Netflix“ norėtų, kad M. Pacquiao ir Sh. Stevensono kova būtų antra pagrindinė vakaro kova.

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto kol kas susitarimas nėra pasiektas. M. Pacquiao patarėjas Jasas Mathuras patvirtino, kad nė vienam iš boksininkų dar nebuvo pateiktos galutinės kovos sutartys.

M. Pacquiao į profesionalų ringą sugrįžo 2025 metų liepą, kai Las Vegase susitiko su tuometiniu WBC pusvidutinio svorio kategorijos čempionu Mario Barriosu. Po 12 raundų teisėjai užfiksavo lygiąsias.

REKLAMA
REKLAMA

Filipinietis taip pat pastaruoju metu buvo siejamas su dar vienu itin garsiu sugrįžimu į ringą. Jis turėjo antrą kartą karjeroje susikauti su Floydu Mayweatheriu, tačiau planuota kova buvo nukelta.

Pirmoji M. Pacquiao ir F. Mayweatherio akistata įvyko dar 2015 metais. Tuomet per 12 raundų vienbalsiu teisėjų sprendimu pergalę iškovojo amerikietis.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų