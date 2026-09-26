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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Fury ir Joshua kovai iškilo grėsmė: svarstoma netikėta alternatyva

2026-09-26 14:50 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-26 14:50
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Terence'as Crawfordas netikėtai išgirdo, kad gali tapti Ryano Garcios varžovu jau šių metų gruodį. Apie tokią galimybę prabilus viešojoje erdvėje, pats T. Crawfordas neslėpė nuostabos, kad apie šias kalbas nieko nežino.

Terence'as Crawfordas | Scanpix nuotr.

Terence'as Crawfordas netikėtai išgirdo, kad gali tapti Ryano Garcios varžovu jau šių metų gruodį. Apie tokią galimybę prabilus viešojoje erdvėje, pats T. Crawfordas neslėpė nuostabos, kad apie šias kalbas nieko nežino.

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Ši istorija įsiplieskė tuo metu, kai kilo abejonių dėl ilgai laukto Tysono Fury ir Anthony Joshua susidūrimo. Kova gruodžio 11 dieną Kardife buvo oficialiai patvirtinta ketvirtadienį, tačiau jau kitą dieną „The Ring“ žurnalistas Mike'as Coppingeris pranešė, kad dvikova gali būti atšaukta dėl kilusių problemų.

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Pasak M. Coppingerio, kaip viena iš alternatyvų svarstoma T. Crawfordo ir R. Garcios kova. Kaip dar vieną variantą žurnalistas įvardijo T. Fury ir Davido Benavidezo akistatą.

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Į šias žinias sureagavęs T. Crawfordas tiesiai paklausė M. Coppingerio, iš kur jis gavo tokią informaciją.

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„Iš kur tai išgirdai?“ – paklausė amerikietis.

R. Garcia taip pat sureagavo į pasklidusius gandus, socialiniame tinkle pareikšdamas, kad yra pasiruošęs kautis.

Iš pradžių A. Joshua sutartyje buvo numatyta, kad kova turi vykti Jungtinėje Karalystėje. Tai sukėlė problemų renginio organizatoriams, kurie norėjo dvikovą surengti JAV. Galiausiai buvo rastas kompromisas – pasirinktas Kardifas Velse.

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Vis dėlto dabar naujų klausimų sukėlė nesutarimai dėl UFC prezidento ir generalinio direktoriaus Dano White'o vaidmens. Apie tai pranešė „Sports Illustrated“ žurnalistas Chrisas Mannixas. D. White'as yra siejamas su „The Ring“ savininku arabu Turki Alalshikhu.

Į situaciją įsitraukė ir pats T. Fury. Britas savo „Instagram“ istorijoje paskelbė vaizdo įrašą, kuriame apkaltino A. Joshua bei jo vadybininką Eddie Hearną tuo, kad šie savo ego iškelia aukščiau už galimybę surengti ilgai lauktą kovą.

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Tuo metu T. Crawfordo ir R. Garcios santykiai jau kurį laiką nėra draugiški. Abu boksininkai ne kartą apsikeitė kandžiomis replikomis po to, kai T. Crawfordas praėjusių metų gruodį, būdamas 38-erių, paskelbė apie profesionalaus boksininko karjeros pabaigą.

R. Garcia šią savaitę taip pat užsiminė, kad norėtų gruodį surengti kovą. Amerikietis anksčiau yra išreiškęs susidomėjimą akistata su Isaacu Cruzu, tačiau kol kas jo artimiausias varžovas nėra oficialiai patvirtintas.

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